CopStories: Ein Nackerter am Brunnenmarkt

Vier lange Jahre war die dritte Staffel (aus Budgetgründen) im ORF-Verlies eingesperrt – im August ging’s mit der Krimiserie endlich weiter, Runde vier wird nun auch noch nachgeschossen:

Nach den Ereignissen der vergangenen Zeit steht die Polizeistation Kreitnergasse in Wien-Ottakring unter strengster Beobachtung.

Und ausgerechnet jetzt kommt der schmierige Zuhälter Berischer (Cornelius Obonya) mit Fußfessel frei, zu verdanken hat der Strizzi den Deal der neuen Staatsanwältin.

Marion Mitterhammer ("Stille Reserven") über ihre Rolle: "Lydia Leitner ist eine Beobachterin. Sie liest zwischen den Zeilen, löst Dinge unorthodoxer. In die Karten schauen lässt sie sich dabei aber nicht."

Und wie gesetzestreu ist die Mimin selbst? "Ich bin gar nicht in der Lage und viel zu wenig raffiniert, um Umwege auszuloten. Ich will nirgends anecken." Kleine Notlügen im Alltag sind aber wohl erlaubt: "Bevor ich wen unglücklich mache, sage ich lieber nicht zu 100 Prozent die Wahrheit. Ich will ja selber auch in Ruhe schlafen und vieles nicht so genau wissen. Vieles dafür aber umso genauer …"



