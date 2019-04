Wer wird Deutschlands Superstar 2019?

Alicia-Awa Beissert (21) aus Bochum, Altenpfleger Davin Herbrüggen (20) aus Oberhausen, Schülerin Joana Kesenci (17) aus Gronau und Musiker Nick Ferretti (29) aus Palma de Mallorca (Spanien) machen sich den Gewinn von "Deutschland Sucht Den Superstar" untereinander aus.

Mit je zwei Songs müssen die Kandidaten das TV-Publikum von sich überzeugen. Die Jury-Mitglieder Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo dürfen die Auftritte zwar beurteilen, es sind allerdings einzig die Anrufe der Fans, die zum Schluss zum Titel führen.

Die Songs im DSDS-Finale:

Alicia-Awa Beissert singt "Girl On Fire" von Alicia Keys und ihren Finalsong "Good Things"

Davin Herbrüggen singt "(Everything I Do) I Do It For You" von Bryan Adams und seinen Finalsong "The River"

Joana Kesenci singt "Sweet But Psycho" von Ava Max und ihren Finalsong "Like a Fool"

Nick Ferretti singt "Hallelujah" von Leonard Cohen und seinen Finalsong "Anyone Else"

Die vier Finaltitel stehen bereits ab Freitag auf allen Musikplattformen zum Download bereit.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)