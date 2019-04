DSDS-Liveshows starten mit zehn Chartbreakern

Am Samstag dürfen sich die zehn Kandidaten, die alle Castings und Recalls überlebt haben, erstmals vor einem großen Live-Publikum beweisen. Und da gilt es, Sympathiepunkte zu sammeln.

Die strengen Jurymitglieder Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo dürfen zwar wie immer ihren Experten-Senf zu den Auftritten abgeben, doch liegt das Weiterkommen alleine in der Gunst des Publikums. Acht Kandidaten dürfen eine Runde weiter, zwei müssen sich am Samstag vom DSDS-Traum verabschieden.

Hier die Top 10 Kandidaten und ihre Songs:

•Alicia-Awa Beissert (21) Studentin aus Bochum - "Crazy In Love" von Beyoncé

•Angelina Mazzamurro (21) Friseurin aus Erwitte - "Your Song" von Rita Ora

•Clarissa Schöppe (19) Abiturientin aus Buckow - "Shake It Off" von Taylor Swift

•Davin Herbrüggen (20) Altenpfleger aus Oberhausen - "It’s My Life" von Bon Jovi

•Joana Kesenci (17) Schülerin aus Gronau - "Wrecking Ball" von Miley Cyrus

•Jonas Weisser (18) Schüler aus Villingendorf - "80 Millionen" von Max Giesinger

•Lukas Kepser (24) Student aus Kranenburg - "Happier" von Marshmello feat. Bastille

•Momo Chahine (22) Auszubildender aus Herne - "Mein Stern" von Ayman

•Nick Ferretti (29) Musiker aus Palma de Mallorca (Spanien) - "Thinking Out Loud" von Ed Sheeran

•Taylor Luc Jacobs (23) Musiker aus Kiel - "Halt mich" von Herbert Grönemeyer

Die erste von vier Live-Shows steigt am Samstag, den 6. April ab 20:15 Uhr auf RTL.

