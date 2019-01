Bohlen streut Österreicher bei DSDS Rosen

Jubel in Vorarlberg: Schlager-Fan Philipp Kanjo schaute "einfach mal vorbei" und brachte Hüttengaudi-Stimmung zum DSDS-Casting. Er schnappte sich das Mikro und sang für die Jury "Ein Stern (der deinen Namen trägt) von DJ Ötzi und Nik P.

Sie war hin und weg von Xavier, er war hin und weg von Luisa José aus Dottikon. (Bild: RTL) Sie war hin und weg von Xavier, er war hin und weg von Luisa José aus Dottikon. (Bild: RTL)

Bohlen: "Das muss man erstmal so hinkriegen"

Für seinen bodenständigen Hit bekam er Lob aus einem ungewöhnlichen Eck. "Ich mehm dir das ab, du hast Spaß. Von mir kriegst du ein Ja", lobte Xavier Naidoo. Das freute den Vorarlberger sicher, doch sein großes Idol ist Dieter Bohlen. Und der streute Kanjo regelrecht Rosen: "Du haust mit einer absoluten Sicherheit die Töne raus. Absolut professionell. Das muss man erstmal so hinkriegen." Die Professionalität ist Philipp nicht von allein zugeflogen. Er ist hauptberuflich Sänger und tritt bereits in Österreich, Deutschland und er Schweiz auf.

Juroren Oana Nechiti und Pietro gaben ebenfalls ihren Segen. Damit werden wir den 28-Jährigen, der in der Nähe von Bregenz wohnt, noch öfter zu sehen bekommen.

Xavier lacht Thomas aus, Dieter beleidigt The BossHoss

Beim Auftritt von Thomas Berger aus München gab es vom bösen Dieter zwar kein Lob, aber beim Schimpfen befand sich der Kandidat in berühmter Gesellschaft. Thomas traf bei "Ex's & Oh's" von Elle King die Töne nicht, versuchte sich aber mit extra tief verstellter Stimme durchzuschummeln. Xavier lachte ihn aus: "Du kannst bei BossHoss mitmachen." Bohlen setzte noch eins drauf: "Na dann haben die wenigstens einen, der singen kann."

Thomas bekam von allen vier Juroren ein Nein. Allerdings kann er sich trösten "The BossHoss" machen mehr Geld als jeder DSDS-Gewinner. Seinen Lebenstraum vom Singen braucht er also nicht an den Nagel hängen.

Xavier: "Viel besser kann's nicht werden"

Die Sternstunde für Xavier kam mit Luizella Josés Auftritt. Schon als er mitbekam, dass die Schweizerin "Redbone" von Childish Gambino vorbereitet hatte, begann er breit zu grinsen. Nach ihrem Auftritt riss es den Juror vom Sitz – buchstäblich, denn er stand auf, um Luizella seine goldene CD zu überreichen. "Viel besser kann's nicht werden". Luizella liebt Xavier, dass er sie so lobte und auch noch abdrückte, ließ die Sonne in ihrem Gesicht aufgehen. Luisa, wie sie eigentlich heißt, darf direkt nach Thailand fahren und kann sich den Deutschland-Recall ersparen.

Alle Kandidaten, Songs und Background-Infos zu den Teilnehmern vom Samstag findet ihr oben in der Fotoshow.

Die nächste Folge und damit Tag 6 ist am Dienstag.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)