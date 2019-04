Davin Herbrüggen ist Bohlens neuer Superstar

Gewonnen hat diesmal Davin Herbrüggen. Der 20-jährige Altenpfleger mit den großen Brillengläsern und der noch größeren Stimme konnte 44,03 Prozent der Publikumsstimmen für sich gewinnen und sich so zum "DSDS"-Sieger machen. Mit dem Bryan-Adams-Klassiker "Everything I Do" und dem eigenen Song "The River" legte er zwei solide, aber keineswegs außergewöhnlichen Auftritte auf die Bühne.

Mit je zwei Songs mussten die Kandidaten das TV-Publikum von sich überzeugen. Die Jury-Mitglieder Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo durften die Auftritte zwar beurteilen, es waren allerdings einzig die Anrufe der Fans, die am Schluss zum Titel führen.

Die Songs im DSDS-Finale:

Alicia-Awa Beissert sang "Girl On Fire" von Alicia Keys und ihren Finalsong "Good Things"

Davin Herbrüggen sang "(Everything I Do) I Do It For You" von Bryan Adams und seinen Finalsong "The River"

Joana Kesenci sang "Sweet But Psycho" von Ava Max und ihren Finalsong "Like a Fool"

Nick Ferretti sang "Hallelujah" von Leonard Cohen und seinen Finalsong "Anyone Else"

