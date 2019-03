Wer singt sich am Traum-Strand in die Mottoshows?

Der letzte große Showdown vor den Mottoshows bei DSDS steigt für die Kandidaten an einem atemberaubenden Traumstrand in der Phang Nga Bucht in Thailand.

Jeweils zu zweit müssen die sechzehn noch verbleibenden, potentiellen Superstars vor die Jury treten, und sie dabei mit ihrer Stimme überzeugen. Der Druck und der Konkurrenzkampf dabei ist größer als je zuvor. Denn pro Paar darf ein Kandidat weiter, der andere muss sich kurz vor dem Ziel verabschieden.

"Jeder muss auf sich selbst achten und nicht auf die anderen. Es heißt ja nicht 'Deutschlands sucht die Supergruppe', sondern 'Deutschland sucht den Superstar'", bringt Toni die Stimmung auf den Punkt.

Die Duelle und Songs:

Jonas Weisser (17) Schüler aus Villingendorf, Silvan Seehaase (26) Sport- und Fitnessberater aus Ammersbek singen "Feuerwerk" von Wincent Weiss

Joaquin Parraguez (20) Musiker aus Rees und Nick Ferretti (29) Musiker aus Palma de Mallorca (Spanien) singen "Just The Two Of Us" von Bill Withers

Clarissa Schöppe (19) Abiturientin aus Buckow und Angelina Mazzamurro (21) Friseurin aus Erwitte singen "One and Only" von Adele

Sven Schlegler (23) Abfüller aus Altrip und Daniel Böhme (25) Studienabsolvent aus Hamburg singen "Impossible" von James Arthur

Taylor Luc Jacobs (23) Musiker bei Kiel und Momo Chahine (22) Auszubildener aus Herne singen "Keine ist wie du" von Gregor Meyle

Antonia "Toni" Komljen (21) Barkeeperin aus Hamburg und Natali Vrtkovska (23) Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Neustadt singen „Come On Over“ von Christina Aguilera

Joana Kesenci (17) Schülerin aus Gronau und Alicia-Awa Beissert (21) Studentin aus Bochum singen "Clown" von Emeli Sandé

Davin Herbrüggen (20) Altenpfleger aus Oberhausen und Lukas Kepser (24) Student aus Kranenburg singen "Chasing Cars" von Snow Patrol

