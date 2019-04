Dancing Stars: Heute nächster Krach?

Es mag schon sein, dass sich Stefan Petzner beim Tanzen in etwa so elegant bewegt wie die Zombies in "The Walking Dead". Und es braucht auch sicher keine Primaballerina, um diesen Umstand festzustellen. Aber um die Qualität des Tanzens geht es schon lange nicht mehr.

Umfrage Finden Sie die Jury-Kritik an Stefan Petzner zu hart? Ja, eindeutig. Das war nicht mehr sachlich, nur noch böse.

Nein, Petzner kann wirklich nicht tanzen. Wer keine Kritik verträgt, sollte bei einem Format wie "Dancing Stars" nicht mitmachen.

Stefan wer?

Dominierendes Thema

Die Sticheleien zwischen dem Ex-Politiker und der Profitänzerin (sie warf ihm ja "Handgreiflichkeiten" vor und will heute angeblich sogar die Zahl ihrer Bodyguards aufstocken) sind längst zum alles dominierenden Thema bei den "Dancing Stars" geworden. Die anderen Teilnehmer verkommen da zu Statisten.

Aber wie echt sind diese Anfeindungen wirklich? Sarkissova wusste letzte Woche natürlich, dass sie Petzner laut Regeln nicht "null Punkte" für seine Performance geben konnte. Und Petzner ist Profi genug, um bei Anfeindungen ruhig zu bleiben. Also alles doch nur Schauspielerei? Man wird sehen…

(red)