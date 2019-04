Petzner? "Sehe das wie alle anderen. Und aus."

Obwohl Michael Schottenberg (Selbsteinschätzung) nicht tanzen kann – und ihm die Jury und Stefan Petzner wurscht sind.

"Ich weiß, dass ich nicht tanzen kann, aber das macht nichts", lacht Michael Schottenberg im "Heute"-Interview. Das sagt er, nachdem er gerade zweimal seinen Quickstep mit seiner Partnerin Conny Kreuter für die Show geprobt hat. Sie gilt ja als seine Geheimwaffe: "Wir haben dieselbe Wellenlänge. Auch sie steckt sich ihre Ziele hoch und ist dabei sehr streng."

Kein Drama hinter den Kulissen

Weniger ins Schwärmen gerät der 66-Jährige allerdings bei den anderen Tanz-Paaren. Das liegt aber nicht an mehr oder weniger großen Sympathien für die Konkurrenz, sondern eher daran, dass man sich backstage kaum sieht: "Wir begegnen uns bestenfalls

im Gang, und bei den Proben ist auch jeder für sich. Bei den Shows sehe ich nicht einmal die Tänze der anderen!"

Petzner lässt Schotti kalt

Dass der Fokus für viele bei dieser Staffel immer noch auf Stefan Petzners Untalent und dem gleichzeitigen Clinch mit der Jury liegt, kommentiert "Schotti" cool, nämlich gar nicht. "Ich sehe das wie alle anderen. Und aus!" Die Jury hat ihn in der bisher letzten Show mit vier Punkten abgestraft. In den Schlagabtausch mit Karina Sarkissove steckte er mehr Energie als in seine Choreografie.

"Es hat bisher selten der beste Tänzer gewonnen"

Aus dürfte es für Schottenberg bei den "Dancing Stars" noch länger nicht sein, bringt er doch als sympathischer, zerstreut wirkender älterer Neo-Tänzer einiges mit, was bisher schon beim Publikum für viele Punkte sorgte. "Es hat auch bisher selten der beste Tänzer gewonnen. Der Charme und das Gesamtpaket machen es wohl aus." Das meint er nicht einmal, um tiefzustapeln, denn er will nur einem Menschen etwas beweisen: "Ich tanze nicht

für Jury und auch nicht für das Publikum. Ich tanze nur für mich."

Wie die Jury das sieht, berichtet "heute.at" direkt nach der Show, die um 20.15 Uhr auf ORF eins über die Bühne geht.

