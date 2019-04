Lizz Görgl stiehlt Petzner mit Können die Show

Stefan Petzner schaffte es wieder! Wie immer war seine größte Leistung nicht das Tanzen, sondern dass er nicht rausflog. Es traf diesmal Peter Hackmair und seine Partnerin Julia Burghardt. Beim Langsamen Walzer bekamen sie noch 29 Punkte, Petzner nur 6. Doch bei den Publikumsanrufen hatte der farblose Ex-Fußballer keine Chance gegen den schillernden Ex-Politiker, auch wenn Petzner diesmal ziemlich schmähstad war.

Magier "Schotterfield" ging die Puste aus

Michael Schottenberg begann den "Dancing Stars"-Abend mit einer Zaubernummer, um die Conny Kreuter den Quickstep drumherum choreografiert hatte. Sein Alter wurde dem sonst so guten Tänzer ein wenig zum Verhängnis. Der teuflisch schnelle Quickstep verlangte seiner Kondition fast ein bisschen zu viel ab, wie die adleräugigen Juroren bemerkten. Deshalb bekam er diesmal nur 27 Punkte.

Nicole Wesner hingegen beeindruckte mit ihrem Slowfox. Eine lustige Einlage hatte sich Tanzpartner Dimitar auch überlegt, wie man am Foto sieht:

Vom Sofa direkt in den Himmel: Nicole Wesner und @Dimitar Stefanin tanzen bei ihrem Slowfox wie auf einer Wolke - und trotzdem packt Nicole am Schluss ihren Boxhandschuh aus. Hoffentlich nur zu Showzwecken!#DancingStars @ORF pic.twitter.com/wvyV4it4kW — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 12. April 2019

Das Tanztraining rentiert sich bei Nicole sogar beim Boxen. Ihre Hüfte sei besser geworden, attestierten ihr ihre Trainer. Am 6. Juli boxt sie bei der WM, die diesmal in Wien stattfindet. Sollte es zum Dancing Star nicht reichen hat sie dort noch eine Chance auf den Sieg. Bei 34 Punkten für den Slowfox darf sie sich aber berechtigte Hoffnungen machen.

Virginia und Alexandra haben zum ersten Mal die Rollen vertauscht. Diesmal führte Alexandra, Virginia hatte damit leichte Probleme. Die beiden bekamen 29 Punkte.

Jury flüchtet sich ins Tierreich

Peter und Julia sollten zu einem Langsamen Walzer schweben. Karina Sarkissova verglich den Fußballer mit einem Lipizzaner, der im Stall lebt. Das meinte sie eigenartigerweise als Kompliment. Balasz packte, um aufzutrumpfen, einen Frosch-Vergleich aus. Im Publikum glaubte man sich im falschen Zoo. Es gab auf jeden Fall 29 Punkte.

Auftritt Petzner

Stefan Petzner konnte sich nur steigern. Der von der Jury meistgehasste Kandidat bekam in der Vorwoche nicht zu unterbietende vier Punkte. Moderatorin Mirjam Weichselbraun spekulierte sogar, dass er davongelaufen sei.

Wird die Jurywertung diesmal zweistellig für @Stefan Petzner ausfallen? Bei seinem Quickstep zu "Get Out Of Your Lazy Bed" gemeinsam mit Roswitha Wieland

tickt jedenfalls die Uhr im Hintergrund.#DancingStars @ORF pic.twitter.com/imFFRH3rwk — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 12. April 2019

Mit Müh und Not ein Kompliment

Jurorin Nicole kam bei der Bewertung ordentlich ins Schwitzen. Sie versuchte unbedingt etwas Positives an Stefans Leistung zu finden und fand schließlich händeringend, dass er besser als vergangene Woche sei, was zugegebenermaßen nicht viel heißt. Jury-Kollege Dirk stimmte da zu.

Schnarch – Petzner enttäuschend harmonisch

Stefan konnte sein Mundwerk größtenteils ruhig halten und wurde nicht ausfällig. Sogar als er nach dem Tanz mit Stefan Eberhartinger plauderte, redete er nur darüber, wie gern er schläft. Vergangene Woche habe er einen Albtraum gehabt. Mehr wurde über den Konflikt mit Karina Sarkissova nicht gesagt. Eine Enttäuschung für all jene, die auf eine Fortsetzung des Streites warteten. Von Karina gab's trotzdem nur einen Punkt, insgesamt wurden es 7.

Karina Sarkissova singt Lobeshymnen

Lizz Görgl und Thomas Kraml hauten mit ihrem Tango Karina Sarkissova vom Hocker. Sie würde sich was abschauen wollen, wenn sie ihren Tango auf der Bühne tanzen wird. Balasz vernichtete Thomas' Choreografie, ging aber vor den Emotionen, die die beiden beim Tanzen gezeigten hatten, auf die Knie.

Drei Mal 10 Punkte für Lizz

Das sah man auch bei der Punktevergabe. Balasz gab 9 Punkte, sonst gab's von allen Juroren volle Punkteanzahl. Mit 39 Punkten hängten Lizz Görgl und ihr Thomas alle anderen ab.

Für den ersten gemeinsamen Gruppentanz gab's für Nicole und Peter und ihre Partner 27 Punkte. Die Show war wichtiger als das Können:

Bügelbrett, Zigarren und ein Geldregen: Beim "Mambo Italiano" von Nicole Wesner und Dimitar Stefanin sowie Peter Hackmair und Julia Burghardt wird der Ballroom zur italienischen Casa mit einem Hauch von Mafia.#DancingStars @ORF pic.twitter.com/gS1gqL8fGr — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 12. April 2019

22 Punkte ertanzten sich im Quartett Michael Schottenberg & Conny Kreuter mit Virginia Ernst & Alexandra Scheriau:

"Papa loves Mambo" - aber diesen hier wohl nicht nur der Papa: Michael Schottenberg und Conny Kreuter sowie Virginia Ernst und Alexandra Scheriau zeigen uns, dass sie Spaß haben auf dem Parkett. Linker Schritt, rechter Schritt und dann alle gemeinsam im Kreis!#DancingStars @ORF pic.twitter.com/6iJjfLMaGH — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 12. April 2019

Beim letzten Double-Dance spannte der ORF die neue Dancing Queen Lizz mit Stefan Petzner zusammen. Das schaute so aus:

Ein Mambo mit Hinternissen: Da wird eine Tanzpartnerin umgeworfen und der anderen auf die Zehen gestiegen. Der Ballroom wird zur Tanzschule - Lizz Görgl, Roswitha Wieland und Thomas Kraml geben Stefan Petzner eine "Erste Tanzhilfe".#DancingStars @ORF pic.twitter.com/k2XfKCnO8H — Dancing Stars (@ORFDancingStars) 12. April 2019

Die Juroren lobten die Choreografie, es gab 27 Punkte – so viel wird Stefan Petzner nicht mehr schaffen, egal wie lang er noch in der Show bleibt.

Alle Punkte und alle Tänze finden Sie in der großen Fotoshow oben

(lam)