Geh Oida! Die "Dancing Stars" als Streetdancer

Am Freitag (20.15 Uhr, ORF eins) stehen vier Pärchen im Semifinale von "Dancing Stars" und die spannendste Meldung ist nach wie vor, dass Tanz-Niete Stefan Petzner noch immer im Rennen ist.

Umfrage Wessen Kostüm gefällt Ihnen am besten? Lizz Görgl

Michael Schottenberg

Stefan Petzner

Nicole Wesner

Prinz von Bel Air lässt grüßen

Diesmal stehen für jedes der Paare zwei Tänze auf dem Programm, einer davon ist ein Streetdance. An Pailletten in rauen Mengen und Berge von Federn hat man sich nach über einem Jahrzehnt "Dancing Stars" bereits gewöhnt. Wenn Stefan Petzner, Lizz Görgl, Nicole Wesner und Michael Schottenberg allerdings im besten "Prinz von Bel Air"-Look daherkommen und damit schon in den 90ern altmodisch gewesen wären, wird es so richtig peinlich.

Überraschenderweise ist es ausgerechnet Senior Michael Schottenberg, der es mit seinen 66 Jahren schafft, sich am wenigsten lächerlich zu machen. Andererseits wieder: Wer es schafft in Shakespear'schen Strumpfhosen seinen Kopf hoch zu halten, schafft es eben auch in einem neongelben Schirmkapperl und einem Zebra-gestreiften Hoodie.

Bei den drei anderen Paaren geht das Mode-Experiment ziemlich nach hinten los.

Oben in der Fotoshow finden Sie nicht nur wer am Freitag was tanzt, sondern auch die passenden Kostüme: Durchklicken und schmunzeln!



