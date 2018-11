Das Ende von "Game of Thrones" geht im April los

Am Dienstag hat man nun endlich verraten, wann die achte und damit letzte Staffel von "Game of Thrones" starten wird. Kommenden April dürfen sich die Millionen von Fans auf den großen Showdown in Westeros freuen.

In einem packenden, ersten Teaser, der sich allerdings "nur" aus bereits bekannten Szenen zusammensetzt, wird mitgeteilt, dass eine der erfolgreichsten TV-Serien aller Zeiten im Frühjahr 2019 zu Ende gehen wird.

Bislang war immer nur von der ersten Hälfte 2019 die Rede. Nun kann das Startdatum genauer eingegrenzt werden. Gleichzeitig mit dem Release des Teasers wird auch die Kampagne zur achten Staffel eingeläutet. Unter dem Hashtag #ForTheThrone findet man ab sofort alle Neuigkeiten zum Finale.

(baf)