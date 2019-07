Das erste Gesicht im Cast der "Herr der Ringe"-Serie

Frisches Blut für Mittelerde! Als erste bestätigte Schauspielerin von "The Lord of the Rings" schreibt Markella Kavenagh Geschichte. Wer den Namen nicht kennt, ist in guter Gesellschaft. Noch sind sowohl die Fangemeinde als auch der Lebenslauf der jungen Aktrice überschaubar.

Unter anderem war Kavenagh in der australischen Serie "Romper Stomper" (basierend auf dem Film mit Russell Crowe) zu sehen. Auf Instagram hat das Nachwuchstalent gerade mal 1.600 Abonnenten.

Tyra

Das dürfte sich in Kürze ändern. "The Lord of the Rings" ist ein Prestige-Projekt der Amazon Studios und wird mit enormem Aufwand (und unter gehörigem Druck der Tolkien-Fans) produziert. Markella Kavenagh soll eine eigens für die Serie erfundene Figur namens Tyra verkörpern.

Die Serie spielt lange vor den Ereignissen von "Der Herr der Ringe", im Zweiten Zeitalter (Númenor) von Mittelerde. Ein Starttermin steht noch nicht fest.

