Das große Duell der Netflix-Filme

Mit "House of Cards" und "Orange Is the New Black" avancierte Netflix 2013 zur ersten Adresse für interessante, innovative Serienformate (HIER geht's zum Duell der Netflix-Serien).

Mit seinen Filmen hat sich das Online-Portal bisher etwas schwerer getan. Einige Publikums-Magneten und hochgelobte Schmankerln, die es teilweise sogar zu Oscar-Nominierungen brachten, waren trotzdem dabei.

Wir lassen in unserem großen Netflix-Duell 50 der bekanntesten Original-Produktionen des Streaming-Giganten gegeneinander antreten. Welcher Streifen es auf Platz eins schafft, entscheiden Sie! Viel Vergnügen!





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)