Sibylle schreit die Kollegen beim Dschungel-Dinner an

Einmal Dschungel, immer Dschungel. Vergangene Woche, beim ersten Teil des "perfekten Dschungel Dinners" spuckte Doreen ihren Kollegen in den Kaiserschmarrn und servierte trotzdem.

Beim Schnitzel war Schluss mit lustig

Am Sonntag kamen vier weitere Ex-Dschungelcamper zum Handkuss. Sibylle Rauch (58), Gisele Oppermann (31), Evelyn Burdecki (30) und Felix van Deventer (22) schwangen den Kochlöffel und wieder hörte der Spaß bei einer österreichischen Spezialität auf.

In der Fotoshow oben sind die Bilder, die VOX zur Verfügung gestellt hat, alle aufgenommen bei Gastgeberin Evelyn Burdecki. Bei Pizza, Fisch und etwas missglückten Muffins war die Welt noch in Ordnung. Hinter den Kulissen brodelte es aber gehörig: Auch die anderen kochten und Sibylle Rauch kochte, bis sie explodierte.

Gisele maulte über das Rindvieh, Sibylle explodiert

Sibylle tischte für ihre Gäste gleich zweimal Rindvieh auf, einmal als Rindssuppe, danach als traditionelles Wiener Kalbsschnitzerl. Zu den Dschungelcamp-Veteranen stieß auch Edi Finger Jr. als zusätzlicher Gast. Model Gisele, die im Dschungelcamp durch Dauerheulen auffiel, hatte extra vorher angemerkt, dass sie sich Huhn wünscht. Als dann die Kuh in ihrem Teller lag, begann sie zu motzen und hörte erst auf, als Sibylle explodierte.



"Das warst du auch schon im Camp!"

In Australien noch gute Freunde, fauchte Sibylle die 31-Jährige ordentlich an. Erst schimpfte sie ihre Kochkünste ("Mit den Gewürzen konnte man das eigentlich gar nicht essen!"), dann ging sie auf sie persönlich los. "Ich finde das von dir sehr unkollegial. Das warst du auch schon im Camp!"

Man wundert sich wirklich, was Gisele so störte, denn sie hatte am Vortag ebenfalls Rinderfilet serviert.

Sibylle wird Letzte

Die Strafe für die verbale Entgleisung folgte. Sibylle wurde auf den letzten Platz gewählt, Gisele und Felix gewannen ex aequo.

