Der Trailer für die nächste Folge "Game of Thrones"

Allzu viel verraten weder wir, noch der neue Teaser Trailer zur dritten Episode der finalen Staffel "Game of Thrones". Hier trotzdem erneut die WARNUNG: Wer die ersten beiden Folgen der achten Season nicht gesehen hat, sollte auf den folgenden Text, als auch auf den neuen Vorschau-Clip verzichten...

Ein Drittel des großen Finales liegt bereits hinter uns, zwei der sechs Folgen hat HBO schon ausgestrahlt. In Winterfell sammeln sich die Streitkräfte von Westeros, während aus dem Norden der Night King mit seiner Armee anrückt.

Die Zeiten des"positive thinking" sind vorbei. An einen Sieg über die Untoten scheinen Sansa Stark (Sophie Turner) und Co. nicht aus vollem Herzen zu glauben. Das deutet die junge Frau auch gleich zu Beginn des Teaser Trailers an: "Das Heldenhafteste, das wir tun können ist, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken."

Viel Vergnügen mit der düsteren Vorschau auf die nächste Folge "Game of Thrones":





