Detlef D! Soost rührte bei "Dancing on Ice" zu Tränen

In der dritten Folge von "Dancing on Ice" kämpfte Detlef D. Soost

mit den Tränen: Grund dafür war der "Prince"-Song "Purple Rain", der den Choreographen an seine schwere Kindheit erinnerte. Seine Tanzpartnerin Kat Rybkowski hatte den Song ausgesucht.

"Mich rührt das gerade, weil er den Song seinem Vater gewidmet hat. Das ist natürlich auch ein Thema bei mir, weil ich keinen Vater hatte.", erklärt er. "Meine Mama war sehr krank. Als ich 13 war, ist sie gestorben. Da war ich dann Vollwaise, weil mein Vater auch nicht da war.", erzählt er weiter.

Dancing on Ice - Folge 3

Sturz auf der Tanzfläche

Bei der Tanzeinlage kam es allerdings zu einer kleinen Panne: Detlef und die Einkunstläuferin stürzten zu Boden. Die Gefühle kamen bei der Jury dennoch an.

"Für mich war es so, als ob Ihr Euer Leben tanzt, bis zu diesem Moment, wo du deine Mutter oder deinen Vater verlierst. Auch wenn du irgendwann erwachsen bist, glaube ich, dass es bis zu deinem letzten Moment in dir drinbleibt.", meinte Jurorin Judith Williams.

Lombardi verletzte sich beim Training

Sängerin Sarah Lombardi musste übrigens ihren Auftritt aufgrund eines Muskelfaserrisses kurzerhand absagen. Sie hatte sich während des Trainings an der Hüfte verletzt.

Bob-Legende Kevin Kuske ist raus

Dafür rückte die in der zweiten Folge ausgeschiedene "Big Brother"-Moderatorin Aleksandra Bechtel nach. Sie schaffte es diesmal Jury und Zuschauer zu überzeugen. Rausgewählt wurde Bob-Legende Kevin Kuske.

Dancing on Ice - Folge 3

(LM)