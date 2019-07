Deutschland bringt Ganster-Rapper auf Netflix

Der Nachwuchs-Produzent Jinn (Edin Hasanovic) möchte in der Frankfurter Hip-Hop-Szene groß rauskommen. Das Label Skyline bietet ihm dazu Gelegenheit, ist jedoch mit dem organisierten Verbrechen verstrickt. Label-Boss Kalifa (gespielt vom Wiener Murathan Muslu) muss sich zudem mit seinem Bruder herumschlagen. Der ist gerade erst in die Stadt zurückgekehrt und fordert nun seinen Anteil an der Firma ein.

Nach Zeitreisen ("Dark"), Online-Drogenhandel ("How to sell drugs online (fast)" und Berliner Unterwelt ("Dogs of Berlin") bauen die Deutschen ihr Netflix-Portfolio mit einer Crime/Music-Serie aus. Viel Spaß mit dem ersten Trailer von "Skylines":

"Skylines" ist ab 27. September auf Netflix verfügbar.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)