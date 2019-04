Dieter Bohlen verrät die neue Jury von DSDS

Am 27. April wird Deutschlands (vermeintlicher) neuer Superstar gekürt. Schon jetzt steht fest, wen sein Nachfolger mit seinem Gesangstalent überzeugen muss.

In der Sendung vom 20. April gab DSDS-Chefkritiker Dieter Bohlen bekannt, welche Musikexperten 2020 in der Jury der Casting-Show Platz nehmen dürfen. In den letzten Wochen sei er immer wieder auf die künftige Besetzung angesprochen worden, erklärte Bohlen (via "Bild") und lüftete das Geheimnis.

DSDS 2019 - Die Final-Kandidaten

"Auf meinem Instagram-Account hab ich sehr oft einen Satz gelesen: 'Dieter, diese Jury ist so toll. Behalte die doch im nächsten Jahr'", so der 65-Jährige.

Das Lob bleibt nicht ohne Folgen: Xavier Naidoo (47), Pietro Lombardi (26) und Oana Nechiti (31) werden auch in der nächsten Staffel in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" sitzen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)