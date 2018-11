Dokusoap stolz auf Vergewaltigungs-Szene

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von Berlin - Tag und Nacht wurde Matthias Höhn (22) alias Pascal von mehreren Männern vergewaltigt – eine Szene, über die die Fans geteilter Meinung waren.

Die Darsteller der Soap halten die Geschichte dennoch für unerlässlich: "Ich habe mich gefreut, weil ich es sehr wichtig finde, solche Tabuthemen in der Öffentlichkeit anzusprechen und ich finde, gerade unser Format ist da irgendwie ein Vorreiter für", erklärte Saskia Beecks auf der GLOW Convention gegenüber "Promiflash".

"Thema wird totgeschwiegen"

Konkret ging es um folgende Szene: Der angehende Fußballer unterschrieb einen Vertrag bei einem Verein in Marseille. Um das zu feiern, zog er mit einem Freund um die Häuser. Auf einem Fußballplatz in Berlin wird er plötzlich von mehreren maskierten Männern umzingelt. Schließlich stürzen sich die Unbekannten auf den Kicker und vergehen sich sexuell an ihm.

Der Schauspieler selbst meint dazu: "Das ist ein Thema, das totgeschwiegen wird." Ihm sei es wichtig zumindest einen Einblick in die Seele eines Opfers zu zeigen, "weil es solche Fälle wirklich gibt."

(red)