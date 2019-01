Bobpilotin Sandra bricht wegen Felix in Tränen aus

Alle sechs Stars dürfen in den "Schwingerclub" und von einer hohen Plattform nacheinander an einer Liane über den See schwingen. Ihr Ziel ist es, jeweils den Stern, der auf dem See schwimmt, mit dem eigenen Körpergewicht zu zerteilen – sie müssen also im richtigen Moment die Liane loslassen und abspringen.

Peter, der wegen seiner verletzten Hände nicht springen darf, agiert als "Schwimmer" und muss die Sterne im See in Position bringen. Hoffnungsvoll treten die Stars an. Im ersten Durchgang bekommt erspielt keiner der Kandidaten einen Stern. Erst beim zweiten Sprung gelingt es Bastian und Felix. Evelyn, Chris und Sandra gehen leer aus. "Besser als kein Stern.", meint Chris.

Rückkehr von der Dschungelprüfung

Auf dem Weg zurück, schießt sich Chris ins Aus. Bastian will alle motivieren: "Das ganze Team hat eine geile Leistung gebracht, jeder hat alles gegeben, wir können stolz sein!"

Völlig genervt lauscht Chris Bastians Worten. Dann bricht es aus ihm heraus: "Ich bin stinkesauer, ehrlich! Ihr kommt an und sagt, zwei Sterne sind cool! Aber das ist eine Scheiße. Zwei Sterne von zwölf Versuchen. Ihr habt das geil gemacht, während ich zwei Mal verkackt habe. Ich bin sauer, dass einige Leute das nicht als eigene Motivation sehen!"

Doch damit nicht gut: Kurz darauf kriegen sich auch Sandra und Chris in die Haare. "Sorry, dass ich jetzt etwas abseits war, aber so eine Show konnte ich mir nicht antun. Da kriege ich nen Affen!", meint Sandra. Diese letzten Worte hat Chris mitbekommen: "Sandra, du verstehst es nicht. Ich kann das Rumgelaber vor der Kamera nicht ertragen. Es ist alles gut. Das ist Showbusiness, das ist dramaturgisch richtig!"

Wenig später meint Sandra zu Bastian und Felix: "Die Kamera geht an, der geht voll ab und schreit rum. Die Kamera ist aus, dreht er sich um und lacht." Bastian stimmt ihr zu: "Was ist das für eine Aussage? Es ist Showbusiness, das ist Dramaturgie? Der spielt eine Rolle! Jetzt ist die Maske gefallen. Kamera an und er performt…."

Rauswahlgate

Dass keiner in der letzten Folge gehen musste, verärgert besonders Bastian. "Die Spannung ist hier höchstes Level!" So ist es wirklich. Erst wird wild unter allen Campern spekuliert, was passiert sein könnte beim Voting. Bastian vermutet, dass RTL die "Server-Rechnung" nicht bezahlt hat. Chris dagegen vermutet, dass es eine Top 6 gibt.

Evelyn hat eine ganz andere Idee: "Vielleicht ist ja irgendwie dieser Stromdurchlauf kaputt. Oder irgendwelche Maste, diese langen Dinger. Ich hatte mal einen Hamster gehabt. Der Hamster hat damals auch die Telefonleitung durchgegessen. So was kann ja auch hier passieren. Ich meine in Australien leben ja die gefährlichsten Tiere der Welt. Alleine hier haben wir ja hundert Erdmännchen, die uns ganz oft schon was geklaut haben."

Bastian gerät mit Sandra aneinander

Wie sehr die Nerven angespannt sind, stellt sich wenig später heraus. Bastian will mit Kerzenwachs das müde brennende Feuer zum Lodern bringen: "Ich weiß, das darf man nicht, aber das ist mir scheißegal. Aber bevor die mich mahnen, sollen die erst mal ihren Server regeln."

Im Hinblick auf die einkassierten Luxusgegenstände sorgt diese Aktion natürlich für keine gute Stimmung. Zwischen Sandra und Bastian kracht's. "Der zeigt jetzt doch sein wahres Gesicht. Ich hab‘ echt gedacht, Mensch, der ist doch gar nicht so ein Arschloch. Da habe ich mich wohl getäuscht!", schimpft Sandra.

Sandra weint bittere Tränen

Später sieht man die taffe Sandra weinend im Dschungeltelefon sitzen. Auslöser ist die Vorfreude von Felix, dass er Vater wird. Da werden Erinnerungen bei der Bob-Olympiasiegerin wach. Erst berichtet sie Felix am Weiher davon und später erklärt sich auch im Dschungeltelefon: "Es ist schön und ich freue mich für ihn, aber es macht mich gleichzeitig traurig. Mein Ex wollte keine Kinder und 2015 habe ich eins verloren. Für ihn war das eher ein Freudentag. Als ich dann aufhörte mit Bobfahren, dachten alle, Mensch, die ist jetzt schon so lange in einer Beziehung, dann gucken alle immer auf den Bauch und fragen. Dann zu sagen: ‚er will nicht', hört sich immer blöd an und dann zu sagen: 'da war kein Herzschlag mehr', ist auch nicht schön. Ich wollte immer Kinder haben. Er wollte es nicht – mit mir. Natürlich hätte ich auch jetzt gerne noch ein Kind, aber mir ist bewusst, dass ich in meinem Alter dazu vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage bin. So jetzt ist es raus!"

Dschungelcamp 2019 - Die Kandidaten

