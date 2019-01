Uterus-Spaghetti & Yottas emotionale Beichte

Alle im Camp haben Hunger und Sandra, Leila und Bastian müssen gemeinsam zur Dschungelprüfung "Sterneküche" antreten. In der ersten Runde gibt's das "australische Breakfast".

Sandra kocht und Bastian liest das Rezept für den Rührei-Muffin "Friede, Freude, Reierkuchen" vor. Die Zutaten: Straußenei, zwei fermentierte Enteneier und ein gut abgehangener Schweine-Anus. "Ihr hättet das Arschloch ja ruhig rasieren können.", meint Sandra und verspeist tapfer den Reierkuchen. Und wie hat das Arschloch geschmeckt? "Schmutzig.", meint Sandra.

2. Gang "Toast Auwei"

Beim 2. Gang "Toast Auwei" darf sich Sandra hinsetzen, Bastian kocht weiter und Leila assistiert. Die Sex-Expertin liest das Rezept vor, Bastian bereitet zu und darf essen. Die Zutaten: Ein Dreikornbrot aus nahrhaften Mehlwürmer, Kakerlaken, Grillen mit reichhaltiger Insekten-Butter, Pansen, fermentierte Sojabohnen, Handvoll Mehlwürmer sowie eine zweite Scheibe Brot.

Der selbsternannte Millionär zieht es durch, kaut immer weiter und schluckt alles heldenhaft runter – er gewinnt zwei Sterne. Bastians Fazit: "Die scheiß Mehlwürmer sind zäh wie sau."

3. Gang Nudelauflauf "Grusel Gratin"

Nun ist Leila dran: Sie muss kochen und essen, Sandra gibt Anweisungen. Zu den Zutaten gehören vorgekochte Reiernudeln, Mäuseschwanz-Makkaroni, Schweine-Uterus-Spaghetti mit Entenzunge-Zitoni, Blutsoße mit einem hohen Anteil an Emuleberstücken und eine Lage Mehlwürmer. Und sie kaut und schluckt alles tapfer runter. Ergebnis: Zwei Sterne.

4. Gang "Spei-Pirinha"

Beim vierten Gang "Spei-Pirinha" müssen alle drei Promis einen Smoothie vorbereiten, den sie dann alle gemeinsam trinken müssen. Der Saft besteht aus einem Mix von pürierten Kakerlaken, Grillen, Mehlwürmern, fermentierten Fisch, Kamelhirn und Schweinepenis.

Sie stoßen an und jeder trinkt sein Glas leer. Und schon wieder: Drei Sterne.

Das Trio freut sich über insgesamt neun Sterne.

Was sonst noch geschieht

Da waren es nur noch neun! Tommi muss das Camp verlassen, aber die Synchronstimme von Alf nimmt es gelassen: "Ja, wunderbar, ist alles prima. Wir machen auch keine großen Heulereien oder irgendwie sowas. Ich bin da so ein bisschen trocken."

Und weiter: "Und ich meine, der da oben, der hat das auch beobachtet und sagt: `Komm Mann - You have to go - You have to leave it´." Dann wird der Schauspieler von einem Ranger abgeholt und verlässt das Camp.

Bastian Yottas Kindheit

Später bei der Nachtwache spricht Felix dann mit Bastian über die schwere Beziehung zu seinem Vater. "Ich bin als Kind jeden Tag verprügelt worden. Mit einem Stock – jeden Tag! Da habe ich heute noch Narben! Glaube mir, ich habe meinem Vater so viel verziehen, aber es kam der Punkt in meinem Leben, wo ich es einfach gut sein lassen musste.", erzählt Bastian. Seine Mutter hat ihn nie dabei beschützt.

Im Dschungeltelefon kochen die Erinnerungen und Emotionen bei dem 42-Jährigen dann hoch. Bastian bricht in Tränen aus: "Dass ich ihn trotz alledem liebe, immer noch liebe. Ich weiß, dass er nur das gemacht hat, was er für richtig fand. Und ich liebe ihn immer noch! Das soll er wissen."

Chris' Lästerattacke gegen Bastian

Chris wäscht Wäsche am Fluss und Doreen leistet ihm Gesellschaft. Und mal wieder hat Chris nur ein Thema: Bastian! "Ich habe keinen Bock auf einen Showhasen hier – und das ist er nämlich!"

"Ich kann die Fresse nicht mehr sehen. Spackolacko!" schimpft er weiter. Doreen: "Aber hast du ihm deine Meinung mal so richtig ins Gesicht gesagt?" Chris windet sich raus: „Ich habe ihm das über Instagram mitgeteilt. Und das reicht!"

Alle Fotos zu den Dschungelprüfungen und die weiteren Diskussionen am Lagerfeuer finden Sie oben in der großen Fotoshow.

LIVE-Ticker

Wir tickern bis zum bitteren Ende: Alle Infos, Intrigen und Peinlichkeiten - Den LIVE-Ticker zum großen Dschungelcamp-Finale 2019 am Samstag, den 26. Jänner ab 22 Uhr findet ihr HIER.

"Alles Gehirnamputierte!": Klo-Krise bei Dschungelcamper Curry-Chris, dem die Ameisen in den Arsch kriechen, Bastian Yotta erzählt Märchen über seine Haft

Ein Känguru-Schwanz versetzt Evelyn in Panik

Dschungelcamp 2019 - Die Kandidaten

Dschungelcamp 2019 - Die Kandidaten

So viel verdienen die Stars im Dschungelcamp

So viel verdienen die Stars im Dschungelcamp 2019

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)