Domenico streitet mit Evelyn, Gisele heult wieder

Nachdem Chris mit Gisele in der Dschungelprüfung erfolgreich war, hat Bastian endlich die Chance, nachzuziehen. Gemeinsam mit Gisele will er Bastian in der Prüfung "Mitgehangen, Mitgefangen" hoch hinaus.

Und so geht die Prüfung: Gisele und Bastian sollen sich in zwei große Plexiglasboxen legen, in denen sie dann über den See befördert werden. Über ihren Köpfen warten Krabbeltierchen auf die Promis, die vor Prüfungsstart auf sie herabfallen (pro Star ca. 30.000 Kakerlaken, 20.000 Grillen und 15 kg Mehlwürmer).

Entlang des Sees hängen sechs Boxen, in denen sich je zwei Sterne befinden. Die gefangenen Sterne müssen dann in der dafür vorgesehenen Vorrichtung in der unteren Box fixiert werden. In den Sternenboxen warten nicht nur Sterne sondern auch grüne Ameisen, Spinnen, Skorpione, Kakerlaken oder Fischinnereien.

Doch kaum als sie drinnen ist, steigt das Model heulend aus der Box. Auf Bastians Drängen legt sich Gisele nochmal hinein, bricht aber erneut ab. Null Sterne und kein Essen.

Sex-Talk im Camp

Währenddessen haben sich Evelyn, Domenico, Leila und Chris am Weiher versammelt und reden über Sex. "Ich habe mit 15 das erste Mal gepoppt. Das war in meinem Kinderbett.", erzählt Chris.

Evelyn fragt daraufhin: "Sag' mal Chris, bist du hier drinnen so ein bisschen hot? Männer sind doch manchmal auf Entzug. Männer haben ja von Natur aus da so ein Problem. Nach ein paar Tagen kommt dann was und dann muss das doch dann auch weg! Das kann man doch sogar googeln. Dann schwellt doch alles an. Ihr wisst doch… Oster-Eier!" Chris: "Dicke Eier? Nein, von Natur aus bekommt man keine dicken Eier! Das sagt man nur so!" Evelyn: "Echt jetzt! Ich dachte das schwellt so drei, vier Tage an und dann muss das weg."

"Von den Sternen in die Gosse"

Ein weiteres Gesprächsthema im Camp ist Mitbewohnerin Sibylle Rauch, die früher bei Pornofilmen mitgemacht hat. "Sich da hinstellen und sich vögeln lassen und der Regisseur, asozial: mach das, mach das – das ist krank. Und wenn sie sagt, dass sie Spaß daran hatte, dann hat sie einen riesen Knacks. Und sie war ja auch noch anschaffen. Von den Sternen in die Gosse.", meint Domenico. Felix und Tommi stimmen ihm zu.

Streit zwischen Domenico und Evelyn eskaliert

Zur Schatzsuche müssen diesmal Domenico und Evelyn antreten. So richtig glücklich darüber ist das Ex-Paar nicht – und damit nimmt das Drama seinen Lauf! Domenico macht sich Sorgen, was seine Freundin denkt, wenn er alleine mit Evelyn unterwegs ist. Sandra versucht zu beschwichtigen. Vergebens. Evelyn platzt der Kragen: "Ihr wisst doch gar nicht, was war!"

Viele weitere Tränen und Sprüche später ziehen die beiden dann doch los zur Schatzsuche. Und kaum unterwegs, folgt mitten im Dschungel der zweite Akt des Dramas.

"Warum warst du mit mir zusammen?"

Evelyn: "Warum machst du bei ‚Bachelor in Paradise‘ mit? Warum? Warum warst du mit mir zusammen? Warum? Du hattest doch eine schwangere Frau zu Hause sitzen!" Domenico wird es zu viel. Wutentbrannt schmeißt Domenico die Schatzkarte auf den Dschungelboden und läuft zurück ins Camp und lästert über Evelyn.

Kurz darauf kehrt er wieder zurück zu Evelyn, um mit ihr die Aufgabe zu lösen. Doch am Ende entscheiden sich für den falschen Schlüssel und kehren mit leeren Händen ins Camp zurück ...

