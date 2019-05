Kinnhaken für Petzner und Schotti als "King Julien"

Dieser Uppercut sitzt: "Wäre schön, nach Leistung beurteilt zu werden. Beim Boxen im Ring gibt es auch keinen Publikumsjoker", teilt Nicole Wesner in Richtung Stefan Petzner im "Heute"-Talk aus.

"So schnell geh ich auch nicht nach einem linken Kinnhaken zu Boden oder in die Knie", kontert er. "Dass alle gegen mich sind, ist kein Geheimnis. Aber Nicole hat sich bei mir entschuldigt und die Sache ist somit für mich ausgesprochen. Ich wünsche allen anderen Paaren für heute Abend nur das Beste. Ich zähle aufs Publikum."

Aufs Parkett dürfen die noch übrigen vier Paare neben Jive (Petzner), Rumba (Görgl) und Tango (Wesner, Schottenberg) auch einen Streetdance legen. Den fetzigsten Song (Freitag ab 20.15 Uhr, ORF eins) hat Schotti bekommen: "I Like To Move It" aus "Madagascar". Schotti als King Julien, das wird steil.

