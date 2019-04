Keiner erkennt Emilia Clarke bei GoT-Prank in NY

Kürzlich lief ein offensichtlich falscher Jon Snow durch New York und bot wahllos Leuten an, ihnen das Ende von "Game of Thrones" zu verraten oder über Drachen zu diskutieren. Natürlich nahm die Verkleidete keiner Ernst. Im Gegenteil, einigen Passanten war sie suspekt und alles andere als geheuer.

Clarke unerkannt im billigen Jon-Snow-Outfit

Den letzten Lacher hatte aber "Mother of Dragons" Daenerys aka Emilia Clarke. Denn die steckte unter dem schlechten Kunstbart und amüsierte sich königlich.

Daenerys-Kostüm war ausverkauft

Man hatte das Gefühl, dass sie einigen der Leuten sogar ein wenig bekannt vorkam. Doch wer würde annehmen, dass wirklich der "Game of Thrones"-Star im Kostüm des King of the North steckt und Leute am Times Square anquatscht?

Warum gerade dieses Kostüm? Weil die Daenerys-Fummel natürlich alles ausverkauft waren, behauptete zumindest Emilia. Ganz nebenbei ging sie auch noch Spielzeug-Shoppen und entschied sich für eine Puppe von Jason Momoa, der in der ersten GoT-Staffel ihren Ehemann spielte.

Emilia verkauft sich für eine Nacht für den guten Zweck

Der Prank hat einen wohltätigen Hintergrund. Emilia verkauft sich. Man kann mit ihr gemeinsam das Finale von "Game of Thrones" schauen, Insider-Infos inklusive. Auf Omaze.com/emilia muss man dazu 10 Dollar an Emilias Charity spenden. Unter den Teilnehmern wird ein Glücklicher/eine Glückliche ausgewählt, der gemeinsam mit drei Freunden den Abend mit ihr verbringt.

Emilia hat "SameYou" gegründet, eine Wohltätigkeitsorganisation, die Opfern von Schlaganfällen und Gehirnschäden hilft. Sie selbst überlebte zwei Gehirnblutungen 2011 und 2013 während der Dreharbeiten zu GoT.

