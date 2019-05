Auf den "Game of Thrones" Kaffee folgt ein Bierhelm

Wie "Game of Thrones" enden wird, ist für viele Fans der Hitserie nur noch zweitrangig. Viel lieber, als mit angehaltenem Atem vor dem TV- beziehungsweise Computerschirm zu sitzen, jagen zahlreiche Zuschauer jetzt in Westeros verborgenen Fehlern hinterher.

Seit Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in der vierten Folge der finalen Staffel einen Kaffeebecher vor sich stehen hatte, wird intensiv nach Alltagsgegenständen aus dem 21. Jahrhundert gesucht, die versehentlich am Filmset vergessen wurden.

Bier und Pizza in "Downton Abbey"

"Saturday Night Live" nahm diesen neuen Trend zum Anlass, ähnliche Hoppalas in historischen Kostümfilmen zu platzieren. In "Shakespeare in Love" mampft der alte Will plötzlich aus einer Chips-Packung und tippt sein neues Werk auf einem Laptop, in "Jurassic World" tanzt ein sogenannter Tall Boy zwischen den Dinosauriern.

Am besten gelingt die "Downton Abbey"-Persiflage, für den SNL einen besonderen Stargast rekrutierte. Emma Thompson spielt eine ehrwürdige Dame des englischen Landadels, die mit Kopfhörern und Trinkhelm auftritt und sich dann noch eine Pizza bestellt. Viel Spaß mit dem Clip (siehe oben).

