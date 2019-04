Welches Mädchen kann als John Travolta punkten?

Das Teilnehmerfeld lichtet sich bei "Germany's Next Topmodel" immer mehr. Thomas Hayo, der vor dem Start der aktuellen Staffel seinen Rückzug aus dem erfolgreichen Format erklärt hatte, kehrt nun für eine Folge als Gastjuror zurück, um Heidi zu helfen, die Top Ten auszuwählen.

Den Mädchen greift er dabei mit einem eigens entwickelten Coaching unter die Arme. "Ich habe mir überlegt, dass wir 'Saturday Night Fever' mit John Travolta als Inspiration nehmen und eine moderne Version daraus machen. Wir werden einen Werbespot drehen, der auf dieser legendären Tanzszene basiert und in dem die Mädchen in die Rolle von John Travolta schlüpfen werden", erklärt der 50-jährige Creative Director.

Bei finalen Walk schlüpfen die Mädchen dann in die Rolle von "Aladdin Sane", dem Alter Ego von David Bowie. Wer es in die Top Ten schafft, sieht man am Donnerstag um 20:15 Uhr auf Pro7.

