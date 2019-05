GNTM-Finale – die besten Bilder und Backstage-Infos

Von A wie Auchmuskeln – frei nach Thomas Gottschalk: Bauchmuskeln ohne B sind auch Muskeln – bis Z wie Zum-in-den-Boden-Schämen: In unserer Bildstrecke '(siehe oben) findet ihr einen Überblick über die besten und schlechtesten Momente des heurigen GNTM-Finales.

Was aber passierte in den zahlreichen Werbepausen der Show? Hier eine kurze Zusammenfassung der witzigsten Ereignisse, die die Kameras während des TV-Spektakels nicht einfangen konnte (via "Focus").

Heidis Kinder

In den Sozialen Medien zeigt Heidi Klum ihre Kinder nicht. Beim Finale durften Leni, Lou, Johan und Henry aber in der ersten Reihe sitzen. Lou, in einem Neon-Kleid und mit Schleife im Haar, kam ihre Mama in fast jeder Werbepause besuchen. Leni, bauchfrei, mit hochhackigen Schuhe, naschte währenddessen vom Obst, das für Thomas Gottschalk bereitgestellt worden war.

Mini-Modeschau

Das Handyverbot der letzten Jahre wurde heuer aufgehoben, den Zuschauern aber ausdrücklich verboten, Videos mit ihren Geräten aufzunehmen. Am Schluss gab's dann noch einen besonderen Auftritt für viele junge Mädels aus dem Publikum. Es wurde nach Unter-12-Jährigen gesucht, die dann vor Heidi Klum und Tyra Banks über den Laufsteg stolzieren durften.

Hängen gelassen

Als Thomas Gottschalk das GNTM-Finale als "Kinderfasching" bezeichnete, spielte er übrigens nicht auf diese Mini-Modeschau an. Gemeint war wohl eher die oft peinliche und fehleranfällige Aufmachung der Final-Sause. So wurde etwa Fotograf Kristian Schuller nach einem Fotoshooting (siehe Bildstrecke oben) im wahrsten Sinn des Wortes hängen gelassen. "Kann mich hier mal jemand runterlassen?" fragte er mehrmals, von der Decke baumelnd. Die kleine Panne wurde mit einer Werbepause überspielt.

Germany's Next Topmodel - Die Finalistinnen

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)