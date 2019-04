Bei Heidi Klum gehen die Meeedchen in die Luft

Am Donnerstag (2.5. 2015 Uhr, ProSieben) schießt Vijat Mohindra die Fotos für Model-Mama Heidi Klum. Diesmal steht den Möchtegern-Models ein wirklich erhebender Shoot bevor. So sollen hoch über dem Huntington Beach posieren. Der Pazifikstand sorgt für eine traumhafte Kulisse, die luftige Höhe für Angstzustände.

"Meine Mädchen werden in zehn Metern Höhe auf einem Fahrrad posieren. Dabei tragen sie kunterbunte Perücken und spektakuläre Outfits im Manga-Stil."

Während sich Sarah auf den Adrenalinkick freut, rutscht Simone das Herz in die Hose. Keine guten Vorzeichen für die Fotos: "Man sieht mir meine Angst glaube ich deutlich an. Die Höhe ... das ist so hoch. Ich hatte ja schon vor dem Dreimeterbrett Angst." Simi suderte sich Ende März durch die Folge, ihre Kolleginnen warfen ihr vor, eine Drama-Queen zu sein.

Das war das erste "Luft-Shooting" in drei Metern Höhe

GNTM Folge 8 (28.3.2019)

Girl-Power mit Drag-Queens

Die Star-Gäste (Mehrzahl!) verlangen den Laufsteg-Prinzessinnen eine Extra-Portion Weiblichkeit ab. Denn diesmal marschieren Drag-Queens auf. Mit ihnen müssen die Kandidatinnen Hits von Cher, Lady Gaga, Britney Spears und Aretha Franklin einstudieren.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)