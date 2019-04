Gottschalk bringt Klums Küken auf Vordermann

Heidi Klum wird am Donnerstag (4.4., 20.15 Uhr, ProSieben) an die Wand gespielt. Die oft hölzerne Model-Mama hat den größten Entertainer Deutschlands als Verstärkung an ihrer Seite. Thomas Gottschalk macht den Meeedchen Beine.

Folge 9 des GNTM-Model-Zirkus wird wirklich zum Ausflug in die Manege. Die Sendung steht unter dem Motto "We Love To Entertain You". Lame: Das ist gleichzeitig der ProSieben-Slogan.

Lernen von den Besten

Thomas Gottschalk, der 2020 für eine Jubliäums-Sendung "Wetten, dass ..?" als Showmaster zurückkehrt, gibt den Models Nachhilfe, wie man nicht nur schön ausschaut, sondern sich auch interessant gibt.

Beim Shooting setzt die Meeedchen ein ganz Großer in Szene. Brian Bowen Smith hatte die Creme de la Creme des Showbiz vor der Kamera und ist seinerseits Schüler des legendären Herb Ritts († 2002).

Mach's wie Mama Klum

Die Models posieren in knappen Zirkus-Outfits, mit Zylinder und Schlangen. Vor Staffelbeginn machte Heidi Klum ihnen vor, wie es geht. Mit Schlange und Hut promotete sie die Sendung. Einziger Unterschied: Sie trug noch weniger als ihre Küken.

(lam)