Peter Dinklage verrät Details zum "GoT"-Finale

Auf seinem Instagram-Account hat der 49-Jährige in einem Posting jetzt nämlich verraten, wie lange die einzelnen Episoden der am 14. April startenden achten und damit letzten Staffel der erfolgreichen Fantasy-Serie sein werden.

Die ersten beiden Folgen der insgesamt sechs Episoden umfassenden Staffel werden laut Dinklage jeweils sechzig Minuten dauern. Die letzten vier Folgen werden die Fans dann für jeweils 80 Minuten vor den Bildschirm fesseln. Ergibt nach Adam Riese insgesamt 440 Minuten an TV-Spannung, die im April auf HBO ud Sky Atlantic zu sehen sein werden.

Um den treuen Fans von "Game of Thrones" den Abschied zu erleichtern wird bereits an einem Prequel gearbeitet. Die Serie mit dem Arbeitstitel "The Long Night", die zeitlich rund 8.000 Jahre vor den jetztigen Ereignissen in Westeros angesetzt ist, soll bereits 2020 anlaufen.

