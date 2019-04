So versaut geht es in Westeros wirklich zu!

"Game of Bones 2: Winter Came Everywhere" heißt das Sexabenteuer aus dem Hause "Wood Rocket", das sich den Hype rund um die letzte Staffel von "Game of Thrones" zu Nutze macht.

Bereits 2014 hat man den ersten Teil der Porno-Parodie veröffentlicht, jetzt stößt man mit Teil zwei nach. In einem kurzen, noch jugendfreien Trailer wird auf YouTube für den Streifen geworben. Die Charaktere von Sansa Stark, Tormund Giantsbane und Daenerys sind alle gut zu erkennen.

Und weil es sich um eine Parodie handelt, darf zwischen den Sex-Szenen auch gelacht werden. Jon Snow wird zu Jon Blow, die White Walkers heißen White Wankers.

"Wood Rocket" nimmt sich regelmäßig ernste Vorlagen wie "Lego Movie", "John Wick" oder "Rick and Morty" zur Brust, um daraus spaßige Hardcorefilme zu machen. Wer die auf Pornhub sehen will, braucht allerdings einen Premium-Zugang.

Game of Thrones-Funfacts

Game of Thrones Funfacts

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)