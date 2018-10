Naomi Watts spielt in 'Game of Thrones'-Prequel

Endlich gibt es Details zur Prequelserie von "Game of Thrones"! George R.R. Martin, der Erfolgsautor der Fantasysaga, verkündete via Facebook, dass die erste Darstellerin von "The Long Night" gefunden wurde: Naomi Watts ("The Ring", "King Kong") übernimmt die Hauptrolle im geplanten Pilotfilm.

Erste Details zum Prequel

Die Ablegerserie spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen der "Game of Thrones"-Serie. Erzählt wird wie aus dem goldenen Zeitalter der Helden eine düstere Welt wurde – angefangen von den Anfängen der Weißen Wanderer, den Geheimnissen des Ostens bis hin zu den Legenden der Starks.

Watts, die bereits zwei Mal für einen Oscar nominiert (für "The Impossible" und "21 Gramm") war, wird darin in die Rolle einer charismatischen Gesellschaftsdame schlüpfen.

Start nach Ende von "Game of Thrones"

Als Autoren der Serie fungieren George R.R. Martin und die britische Schriftstellerin Jane Goldman ("Kingsman: The Golden Circle"). Die Serie wird erst nach dem Ende von "Game of Thrones" starten. Die finale, achte Season soll voraussichtlich 2019 auf Sendung gehen.

