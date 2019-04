Das war der Anfang vom "Game of Thrones"-Ende

Zu dem feierlichen Anlass tanzten natürlich alle Stars, Helden und Bösewichte von "Game of Thrones" am roten Teppich an. Auch jene Schauspieler, deren Charaktere bereits in einer der vorangegangenen sieben Staffeln ins Gras von Westeros gebissen haben, ließen sich beim Anfang vom Ende von "GoT" blicken.

Emilia Clarke zeigte sich in einem Kleid, das an das Outfit ihres Serien-Charakters Daenerys Targaryen erinnerte. Sophie Turner schritt mit Freund Joe Jonas über den roten Teppich. Serien-Schwester Maise Williams zeigte sich mit violetten Haaren vor den Pressefotografen.

Kit Harington und Ehefrau Rose Leslie posierten brav für die Kameras. Ganz im Gegenteil dazu Pedro Pascal und Hafþór Júlíus Björnsson. Der riesige Isländer ließ als Gregor Clegane mit bloßen Händer den Kopf von Oberyn Martell platzen. Jetzt gab es dafür die Rache und Björnsson wurde von seinem um gefühlte drei Köpfe kleineren Gegenüber gewürgt.

Jason Momoa, dessen Charakter Khal Drogo bereits am Ende von Staffel Eins das Zeitliche segnet, brachte Ehefrau Lisa Bonett mit zu dem Spektakel, für das man direkt vor dem berühmten Rockefeller-Center in New York einen überdimensionalen eisernen Thron aufstellte.

HBO zeigt die erste Folge von Staffel 9 am 14. April, Sky Atlantic zieht mit der deutschsprachigen Fassung einen Tag später nach.

