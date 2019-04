So wird die neue Staffel von "Get the F*ck out ..."

"Get the F*ck Out of My House" geht in eine neue Runde: Diesmal mischen sich auch einige Promis unter die Bewohner, unter anderem Michaela Schäfer. "Ich bin da, um Euch beim Ausziehen zu helfen", verkündet das Erotikmodel.

Weniger Wohnraum und nur eine Toilette

Auch ansonsten gibt es einige Veränderungen: Im Vergleich zum 113-qm-Haus aus der ersten Staffel gibt es noch weniger Wohnraum (63 Quadratmeter), weniger Schlafmöglichkeiten und nur noch eine Toilette.

Der Alltag bei "Get the F*ck out of my House" verlangt den Kandidaten wieder alles ab. Ihr Zusammenleben wird rund um die Uhr von 36 Kameras begleitet. Sie müssen sich an Hausregeln halten und bei Spielen beweisen.

Wer beißt sich durch und arrangiert sich am besten mit den Widrigkeiten vor Ort? Wen packt der Lagerkoller? Normalo oder Promi: Wer als Letzter das Haus verlässt, gewinnt 100.000 Euro. Präsentiert wird die Reality-Show von Thore Schölermann und Jana Kilka.

Alle weiteren Promis, die dabei sind, finden Sie HIER.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)