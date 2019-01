Gisele brüllt sich zu acht Sternen bei Ekelprüfung

Unter dem Motto "Klinik unter Palmen" baten die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die beiden Camper, die für diese Prüfung die meisten Anrufer verbuchen konnten, am vierten Tag von "Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!" zur Sternenjagd.

Innerhalb von acht Minuten durften sich Gisele Oppermann und Chris Töpperwien in verschiedenen Räumen durch Kakerlaken, Mehlwürmer, Fischabfälle und sonstige Ekelsachen wühlen. Mit einem Partner an der Seite wirkte Gisele etwas mutiger als die Tage davor, als sie alleine zur Prüfung antreten musste.

Kreischalarm

Trotzdem war die 31-Jährige auch diesmal nicht ganz bei der Sache und war mehr Belastung als Hilfe für Chris. Sie stand die meiste Zeit nur herum und kreischte in einer Tour. "Du machst mich verrückt, wenn du so schreist", platzte es auf dem Currywurstmann heraus.

In der wohl lautesten Dschungelprüfung, die es je gab, holte sich das Paar trotzdem acht von möglichen zwölf Sternen. "Darf ich mich jetzt ausziehen", schrie Gisele nach getaner Arbeit. Hartich konterte elegant: "Das ist eine Frage, die wir dir bei RTL niemals mit Nein beantworten würden".

Erfolgreiche Schatzsuche

Chris durfte sich noch ein zweites Mal unter Beweis stellen. Gemeinsam mit Felix zog er zur ersten Schatzsuche los. Auf die beiden wartete ein um zahlreiche Bäume gewickeltes, gelbes Seil. Das galt es mit einer neunzig Zentimeter langen Stange möglichst exakt abzumessen. Weil sie sich dabei alles andere als dämlich anstellten, konnten sie die Schatzkiste mit ins Camp schleppen.

Dort angekommen klappte es auch im Kollektiv mit der Beantwortung der Frage, die die Schatzkiste öffnete. Das Camp durfte sich über eine Zitrone freuen.

Tränen beim Yotta

In ruhigen Momenten im Camp wurde dann auch wieder viel geplaudert. Sibylle gab dabei Einblicke in ihre bewegte Erotikvergangenheit und den tiefen Fall, den sie danach erlitten hat. Auch Bastian Yotta gibt private, sehr persönliche Details Preis. Das ging sogar so weit, dass beim muskulösen Motivations-Meister im Dschungeltelefon bittere Tränen flossen.

Felix hindes hat viel Grund zur Freude. Er hat Domenico nämlich verraten, dass seine Freundin, die zuhause auf ihn wartet, schwanger ist.

Drei Mal darf jetzt auch geraten werden, wer zur nächsten Dschungelprüfung antreten darf. Die Zuschauer haben sich erneut für Gisele entschieden. Auch diesmal ist sie nicht alleine. Ihr zur Seite steht an Tag 5 Bastian Yotta.

