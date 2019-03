Gottschalk schummelt sich bei Pur auf die Bühne

Die Goldene Kamera hatte es am Samstag in sich. Für die größte Überraschung sorgte Thomas Gottschalk. Die Band Pur bekam den Preis als "Beste Musik National" und performte ihren Song "Zu Ende träumen" live. Plötzlich schummelte sich der 68-Jährige Moderator als Backgroundsänger auf die Bühne. Die Band war baff. "Unglaublich", fand Sänger Hartmut Engler.

Schon vor 18 Jahren verlor Gottschalk, damals nach bei "Wetten, dass ..?" eine Wette und hatte mit seinem Auftritt seine Schuld von damals abbezahlt. Die Band hatte nicht geglaubt, dass es jemals dazu kommen würde. Jetzt, wo der legendäre Moderator für 2020 grünes Licht für eine letzte Show zu seinem 70er bekommen hat, will er wohl schon jetzt Stimmung dafür machen.

Highlights vom Red Carpet:



Franco Nero kam für kranke Redgrave

Neben Stargast Jessica Chastain, die als Beste Schauspielerin Internationial geehrt wurde, hätte auch Vanessa Redgrave einen Preis bekommen für ihr Lebenswerk bekommen sollen. Doch ihr Arzt sagte "Njet", nachdem sie erst eine Woche zuvor einen Unfall gehabt hatte. Redgrave schickte ihren Ehemann an ihrer Statt. Und da es sich bei dem um Django-Legende Franco Nero handelte, war wieder alles im Lot.

Die internationalen Stars gingen sowieso unter, denn eine stahl ihnen allen die Show. Die 16-jährige Greta Thunberg wurde für ihr Engagement für den Klimaschutz gewürdigt.

Greta rührt Stars: "Wir brauchen euch"

Ihre Rede schlug ein und so mancher Star bekam feuchte Augen. "Die Menschen sehen euch Prominente als Götter an. Ihr habt Einfluss auf Milliarden von Menschen. Wir brauchen euch. Ihr könntet eure Stimme verwenden, um eine Aufmerksamkeit zu schaffen für diese globale Krise."

Conchita sorgte mit SM-Outfit für Aufsehen

Am Red Carpet sorgte Conchita für Aufsehen. Mit blitzenen Brustwarzen, langen Handschuhen, schwarzem Leder und Latex sowie schweren Silberketten um den Hals kam Wurst bei der Awards-Show an. Statt Glam war Sado-Maso angesagt. Im Vorjahr hatte er übrigens einen Duschvorhang an.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)