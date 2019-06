Ellen Pompeo packt aus: Grey's war Backstage Hölle

Eine junge Assistenzärztin (Ellen Pompeo), verliebt in ihren feschen Oberarzt McDreamy (Patrick Dempsey), lustige Assistenzärzte, viel Liebe und noch mehr (medizinisches) Drama: 2006 schlug "Grey's Anatomy" in der Serien-Landschaft ein wie eine Bombe. Inzwischen läuft die Erfolgssendung seit 17 Staffeln und obwohl die Qualität nachgelassen hat, lachen und zittern die Fans noch immer mit und um Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Die Hauptdarstellerin mischt auch hinter den Kulissen kräftig mit, überraschte jetzt aber mit einer ehrlichen Beichte. Statt Liebe und Lachen war das Leben hinter der Kamera ein Jahrzehnt lang die Hölle. Im "Actors on Actors Chat" für "Variety" nahm sich Ellen kein Blatt vor den Mund.

"Wo sonst könnte ich mit 40 so viel Geld verdienen"

Sie habe oft überlegt, einfach zu kündigen, erinnert sich der Star. "Es ist komisch: In dem Jahr in dem ich aussteigen hätte können wollte ich nicht mehr", zitiert "People". "Die ersten 10 Jahre hatten wir ernste Probleme mit dem Klima, mit sehr schlechtem Verhalten und einem echt vergifteten Umfeld. Als ich dann Kinder bekam, ging es nicht mehr länger um mich. Ich musste meine Familie versorgen." Mit 40 hätte sie nirgends anders so viel Geld verdienen können. "Ich musste mich um meine Kinder kümmern. Aber nach der zehnten Staffel veränderte sich viel vor und hinter der Kamera."

Ellen hätte sich dann vorgenommen das Klima am Set zu ändern. Es könne nicht sein, dass das Publikum die Sendung liebt, es hinter den Kulissen jedoch so schrecklich zugehe.

Studio glaubte, "Grey's" sei nach Dempsey-Ausstieg am Ende

Auch bei der Story hat sich einiges getan. Ellen hat inzwischen als Creator großen Einfluss auf die Serie. "Patrick Dempsey verließ die Show in der 11. Staffel und das Studio glaubte, die Show hätte ohne den männlichen Star keine Chance. Es war mein Ziel zu beweisen, dass es auch ohne ihn weitergehen konnte."

McDreamy verdiente doppelt so viel wie Meredith Grey

Es wird ihr eine besondere Befriedigung gewesen sein, dass es funktionierte. Schon vor einem Jahr verriet Ellen, dass Dempsey zu Beginn von "Grey's Anatomy" doppelt so viel verdiente wie sie. Es dauerte bis Staffel 3 bis sie draufkam, denn die Gehälter wurden nicht an die große Glocke gehängt. Inzwischen bekommt Ellen jedoch 20 Millionen Dollar im Jahr und ist eine der bestbezahlten Seriendarstellerinnen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)