Die besten Halloween-Kostüme für Serienfans

Ihr liebt Halloween und Serien, habt aber noch kein passendes Outfit? Wir zeigen euch Kostüme diverser Serienfiguren, die sich toll als Vorlage für euer Halloween-Kostüm eignen.

Darunter sind einfache Last-Minute-Kostüme, aber auch richtig umfangreiche Nachempfindungen ikonischer Serienfiguren. Auch für Paare und kleine Gruppen bieten wir passende Verkleidungen.

Einfache Kostüme

"Haus des Geldes"

Ein wirklich einfaches aber gleichzeitig eindrucksvolles Kostüm für die gruseligste Herbstnacht überhaupt. Ein roter Kapuzenpulli mit Reißverschluss, ein roter Jumpsuit und der Look ist schon fast perfekt. Nun noch die irre Salvadore-Dalí-Maske aufsetzen und die Halloween-Party kann starten. Auf dem Rückweg aber bitte keine Gelddruckmaschinen mitgehen lassen!

"BoJack Horseman"

Hose, Hemd, leichte Jacke und eine Pferdekopf-Maske. Bis (hoffentlich) auf die Pferdemaske sollte für das perfekte BoJack-Kostüm schon alles im Kleiderschrank bereitliegen. Wer so bei einer Halloween-Party auftaucht, wird die Blicke automatisch auf sich ziehen.

"Marvel’s Daredevil"

Eines der einfachsten Kostüme in diesem Herbst! Am Tag dem Leben als blinder Anwalt nachgehen, in der Nacht als düsterer Rächer durch New Yorks Hell’s Kitchen springen – das geht auch hierzulande. Möchtegern-Matt-Murdocks brauchen dazu lediglich eine dunkle Hose, ein dunkles, langärmliges Shirt und einen Schal, den man sich um den Kopf und über die Augen bindet.

Tipp: Dünne Stoffe helfen dabei, trotzdem einigermaßen gut zu sehen. Ansonsten heißt es: Blindenstock mitnehmen.

Die dritte Staffel Daredevil startet am 19. Oktober.

"Marvel’s Jessica Jones"

So gar keine Idee, was ihr zu Halloween anziehen sollt?Jessica Jones’ Style ist so simpel, im Grunde sollte dafür schon alles im Kleiderschrank vorhanden sein. Einfach von ganz hinten die heruntergerockteste Jeans greifen. Dazu eine Lederjacke und eine Flasche Jim Beam in die Hand – schon ist der Look von New Yorks bekanntester Privatdetektivin perfekt.

"Dark"

Das Herbstwetter ist manchmal einfach unberechenbar. Schirm, Schal, dicke Jacke, Mütze? Eine Lösung für fast jede Wetterlage ist dabei der ersten deutschen Netflix Original Serie nachempfunden: der knallgelbe Friesennerz! So ist man nicht nur gegen Wind und Wetter geschützt, man kann auf jeder Halloweenparty behaupten, dass man Jonas Kahnwald aus DARK sei. Damit es noch authentischer wirkt, einfach in regelmäßigen Abständen etwas wie “1953? 1986? 2019? Wann sind wir?” flüstern.

Netflix-Hightlights im Oktober 2018

Aufwendig und beeindruckend

"Bright"

Wenn man sich zu Halloween als Joel Edgertons’ Charakter aus "Bright"– dem Ork Nick Jacoby – verkleidet, kann man so richtig Eindruck schinden. Das ist aber auch mit einer Menge Arbeit verbunden, denn besonders die Orkmaske bedarf viel Detailarbeit und ist nur was für absolute Halloween-Profis. Dazu benötigt man dann noch eine komplette Polizei-Uniform. Für den Coolness-Faktor sollte man hier allerdings auf die alten, senfgelben Uniformen der deutschen Polizei verzichten.

"Disenchantment"

Einmal aussehen wie aus einem Comic – zu Halloween ist alles möglich. Ein Vorschlag: Elfo, der Elf aus Disenchantment. Neben einer lila-farbenen Bommelmütze wird ein rotes Shirt und eine kurze, blaue Hose benötigt. Der aufwendigste Part dafür ist mit großer Sicherheit die grüne Hautfarbe. Hier ist Geduld und vor allem Genauigkeit gefragt. Abgerundet wird das Kostüm dann mit den spitzen Elfenohren.

"Stranger Things"

Wer auf die 80er steht, aber hautenge Bodies aus "Glow" nicht als das perfekte Halloweenkostüm sieht, kann sich auch von den Kids von Stranger Things inspirieren lassen. Für Mutige eignet sich besonders Hauptcharakter Eleven, die mit kurzgeschorenen Haaren besonders wiedererkennbar ist. Mit Kleid, Jeansjacke und Chucks ist der Look schon fast perfekt. Als kleines Schmankerl fehlt im Grunde nur noch ein bisschen Kunstblut, das aus der Nase läuft und eine Packung Waffeln. Wer mit Freunden unterwegs ist, lässt diese als Will, Mike, Lucas, Dustin oder Max antanzen.

"Star Trek Discovery"

Nicht nur für Fans von Star Trek: Discovery ein absolutes Muss: Halloween als Klingone. Das mit Abstand aufwendigste Kostüm in diesem Herbst fordert besondere Kreativität bei der Gestaltung der Maskierung. Speziell die Knochen, die Klingonen an der Stirn haben, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Aber auch die Rüstung der Alienkrieger sollten Spezialanfertigungen sein. Wer sein Klingonisch noch bis zur Halloween-Party verbessern möchte, sollte sich die erste Staffel zu Star Trek: Discovery auf Netflix ansehen – mit klingonischen Untertiteln.

Für Pärchen

"Riverdale"

Zu Halloween kann man die Pärchen aus Riverdale auch nach Deutschland bringen. Für die Jungs: Entweder als Archie Andrews mit seiner ikonischen College-Jacke oder Jughead mit cooler Lederjacke, Rückenpatch der Southside Serpents und Beanie. Für die Mädels: Riverdale Vixen Cheerleaderin und Freundin von Jughead, Betty Cooper oder Veronica Lodge, die Freundin von Archie. Datenight an Halloween? Kein Problem!

"Maniac"

Seid Ihr auf der Suche nach einem Pärchenkostüm, das in nahezu jeder Realität ein wirklicher Hingucker ist? Maniac sorgt für die notwendige Inspiration. Damit der Look von Emma Stone und Jonah Hill optimal nachempfunden werden kann, braucht es lediglich zwei identische, graue Jumpsuits. Ganz wichtig: Ein Lanyard mit den Patientennummern 1 & 9!

"Warm Bodies"

Zombies dürfen auf keiner Halloweenparty fehlen, soviel ist klar. Für das perfekte Kostüm von R und Julie besonders wichtig: Ein roter Kapuzenpulli mit Reißverschluss, ein altes, graues Shirt und eine Jeans für R – am besten mit etwas Schmutz und Rissen verfeinern. Das Gesicht im Anschluss ganz blass schminken und die Augen mit dunklem Eyeliner abdunkeln. Julie macht es uns noch einfacher – Jeans, Tanktop und eine grüne Jacke reichen vollkommen aus.

Für Gruppen

"Glow"

Die Achtziger haben angerufen – sie haben Leggings und Aerobic-Bodies in den knalligsten Farben und Mustern dabei. Mit ein paar schönen Stulpen und Handgelenkschonern ist der Look fast perfekt. Es fehlt nur noch eine mehr oder weniger aufwendige Föhnfrisur, eine halbe Dose Haarspray und schon ist niemand zu Halloween mehr von den Wrestling-Damen von "Glow" zu unterscheiden.

"Orange Is the New Black"

Das perfekte Gruppenkostüm! Wer es den Frauen aus "Orange is the New Black" nachempfinden will, kann sich in einen orangenen Jumpsuit schmeißen und seinen Freunden direkt ein paar Exemplare mitbringen. Als Gruppe sorgt der Gefängnis-Look nämlich für ganz besonderes Aufsehen.

"Élite"

Back to School! Für diejenigen, die mit ihren Freunden ein eher schickeres Kostüm zu Halloween bevorzugen, geben die Schüler von Élite die perfekte Vorlage. Ein schwarzes Jackett, ein weißes Hemd und nicht zu vergessen ein paar rote Akzente um den Eliteschulen-Look aus der Serie komplett zu machen.



