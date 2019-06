Obama pfeffert Harry Styles zwischen die Beine

Michelle Obama berührte Ex-One-Direction-Sänger Harry Styles dort, wo ihn viele Frauen berühren wollen. Spaß hatten sie dabei allerdings beide keinen. Denn Michelle Obama pfefferte einen Ball mit voller Wucht und Harry bremste ihn mit seinem besten Stück. (Im Video oben bei Minute 6:50)

USA/Obama vs. US/Corden

Wie es dazu kam? Das All-Star-Dogeball-Spiel war auf James Cordens Mist gewachsen. Der britische Show-Host leierte ein Spiel zwischen Briten und Amis an. Die Teamkapitäne waren er (für Großbritannien) und Michelle Obama (für die Amerikaner).

Ganz Ernst nahm keiner das Match, Spaß dürfte es aber gemacht haben. Es darf angenommen werden, dass sich die Ex-First-Lady dafür her gab, weil sie sich seit Jahren für mehr Sport, vor allem bei Kindern, stark macht.

James lauerte Harry Styles in der Dusche auf

"Wenn Michelle Obama anruft, tust du, was sie sagt", sagte Mila Kunis im Video. Harry Styles gab an, auf anderem Weg rekrutiert worden zu sein. Ihn rief Corden an, er ignorierte ihn. Dann folgten SMS, dann lauerte ihm Corden beim Frisör auf, besuchte ihn zuhause und schließlich in der Dusche.



Tea und Biscuits in der Halbzeit

Das Spiel ging schließlich 2:1 für die Powerfrauen aus den USA aus. Bis es soweit war, blieb Zeit für allerhand blöde Witze – und eine echt Britische Teatime in der Halbzeitpause.

Die All-Star-Teams:



Hätten Sie sie alle erkannt?

Team Michelle Obama / USA / Frauen:

• Melissa McCarthy ("Brautalarm")

• Allison Janney (Oscar für "I, Tonya")

• Mila Kunis ("Black Swan")

• Lena Waithe ("Ready Player One")

• Kate Hudson ("Almost Famous")

Team James Corden / UK / Männer:

• Harry Styles ("One Direction")

• Benedict Cumberbatch ("Sherlock", "Dr. Strange")

• John Bradley ("Game of Thrones")

• Reggie Watts ("Late Late Show"-Bandleader und amerikanischer Ringer)

