He-Man verkauft seinen Körper auf Netflix

Brooks Rattigan (Noah Centineo) hat keine reichen Eltern, die ihm den Weg in eine Elite-Uni erkaufen, will aber unbedingt nach Yale. Um sich die Studiengebühren leisten zu können, schuftet er in einer Imbissbude. Ein aussichtsloses Unterfangen, daher muss Brooks in die Trickkiste greifen.

Als ihn ein wohlhabender Schnösel dafür bezahlt, mit seiner Cousine Celia (Laura Marano) auszugehen, kommt dem Studienanwärter eine glänzende Idee. Brooks startet einen Ein-Mann-Escort-Service. Ob als Cowboy oder Kunstkenner – der ambitionierte Studienanwärter erfüllt alle Wünsche seiner reichen Kundinnen. Suboptimal allerdings, dass er sich längst in Celia verliebt hat...

"The Perfect Date" ist ab 12. April auf Netflix verfügbar.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)