Heidis Mädchen werden zu Blumenkindern

"Unser großes Halbfinale steht an. Nach 14 Wochen sind nur noch meine fünf besten Mädchen übrig", freut sich Heidi Klum auf die vorletzte GNTM-Entscheidung des Jahres. Am 16. Mai kämpfen Alicija (19, Wendhausen bei Braunschweig), Cäcilia (19, Freiburg), Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf), Simone (21, Stade) und Vanessa (22, Bensheim bei Darmstadt) auf ProSieben um den Einzug in die große Finalshow.

Wer am 23. Mai im Düsseldorfer ISS DOME über den Laufsteg schreiten möchte, muss sich diese Woche beim Cover-Shooting für die deutsche Harper's BAZAAR von seiner besten Seite zeigen. "Nur eines meiner Mädchen wird schon nächste Woche auf dem Magazincover in sämtlichen Läden stehen", sagt Heidi Klum, „als 'Germany's next Topmodel' 2019."



GNTM 2019

Sehr hoher Anspruch

Als Gastjurorin nimmt im Halbfinale Kerstin Schneider an Heidis Seite Platz. Die Chefredakteurin der deutschen Harper's BAZAAR ist für das Cover-Shooting verantwortlich. Dass die Aufgabe, sie zu überzeugen, kein Zuckerschlecken wird, wissen die GNTM-Kandidatinnen natürlich. Der Anspruch sei "sehr, sehr hoch", meint etwa Alicija. "Ja ich bin sehr, sehr aufgeregt, aber trotzdem sehr, sehr positiv", sagt Sayana.

Mit Lena auf dem Runway

Bei ihrem letzten Entscheidungswalk vor dem Finale präsentieren die angehenden Models schließlich die ausgefallenen Roben des Modelabels Amato. Musikalische Unterstützung erhalten sie dabei von der Sängerin Lena Meyer-Landrut, die gemeinsam mit den Topmodel-Anwärterinnen auf dem Runway performt.

Lena Meyer-Landrut

Familiäre Überraschung

Eine kleine Überraschung wartet aber auch noch auf die Top Five: "Für den Einzug ins Finale brauchen meine Mädchen nochmal ihre ganze Kraft und Energie. Ich hoffe, dass ihre Liebsten aus Deutschland für einen riesengroßen Motivationsschub sorgen und sie meine Mädchen auf der Zielgeraden bestmöglich unterstützen", so Heidi Klum. Wer lässt sich davon beflügeln und schwebt ins große Finale von "Germany's Next Topmodel"? Die Antwort gibt's am 16. Mai auf ProSieben. Los geht's um 20.15 Uhr.



