In "Euphoria" gibt Styles Tomlinson einen Blowjob

Nachdem die neue HBO-Serie "Euphoria" mit drogenabhängigen Teens und unzensierten Penissen schon zum Sendestart für Aufregung sorgte, folgt nun die nächste Kontroverse: Die dritte Folge, die am Montag ausgestrahlt wurde, beinhaltet eine animierte Sexszene zwischen Louis Tomlinson (27) und Harry Styles (25).

Umfrage Warst du Fan von One Direction? Supermegagiga Fan!

Nein, ich mag keine Boy-Bands.

Fan nicht, aber ich hab's ab und zu angehört.

Nein, ich mag keinen Pop.

Die Jungs sind mir sympathisch, ihren Sound mag ich aber weniger.

Still und heimlich, ja.

Darum geht's



Die Folge "Made You Look" fokussiert auf Kat (gespielt von Barbie Ferreira, 22), die eine Fan-Fiction namens "Larry Stylinson" schreibt. Darin kommen Louis Tomlinson und Harry Styles als homosexuelles Paar vor. In einer im Anime-Stil umgesetzten Szene gibt es Harry und Louis beim Oralsex zu sehen.

Das meint Tomlinson dazu



Styles meldete sich bislang nicht, Tomlinson hat sich jedoch zur Szene geäußerst. Tomlinson tweetete, er habe nichts von der Sequenz gewusst: "Ich wurde weder kontaktiert, noch habe ich das abgesegnet."

I can categorically say that I was not contacted nor did I approve it.— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 1, 2019

Das meinen die One-Direction-Fans

Bereits zu One-Direction-Zeiten wurde die Beziehung zwischen Louis und Harry (von Fans wurden die beiden Larry genannt) ausgeschlachtet. Wie Louis 2017 gegenüber "The Sun" verriet, hatten die Gerüchte um eine sexuelle Beziehung auch einen negativen Einfluss auf ihre Freundschaft.

Die Szene streut nun wieder Salz in die Wunde. Das sorgt bei den Band-Anhängern für Unmut.

Dieser User fühlt sich so "unwohl wie noch nie".

This Made me feel levels of uncomfort I didn't know i was capable of reaching.— softMinYoongles (@jook128) July 1, 2019

Diese Nutzerin fürchtet um die Freundschaft der beiden.

THIS IS RUINING THE FRIENDSHIP WHAT THE FUCK.— whole señorita (@isupportlegends) July 1, 2019

Auch dieser Fan hat kein Verständnis für die Anime-Sexszene.

What did I just watch and how is this even allowed? This is so disgusting and disrespectful towards harry and louis omgWhy did they do that— Directioner x zquad🖤 (@lucie_vg_) July 1, 2019

Das meint Barbie Ferreira dazu

Die Schauspielerin sprach gegenüber "The Hollywood Reporter" kürzlich über die explizite Szene: "Als ich das Drehbuch zum ersten Mal las, ist mir die Szene direkt aufgefallen. Als 22-jährige Frau, die auch die One-Direction-Zeit erlebte, kann ich das gut nachvollziehen." Für viele Teenager sei es Realität, dass sie in Gedanken ihrem Alltag entfliehen wollen und sich gewisse Dinge ausmalen.

"Du gibst dich voll diesen Personen hin, die du nicht einmal kennst, und stellst dir vor, wie sie interagieren. Ich wollte meinem eigenen Leben auch entkommen und mich auf andere konzentrieren, weil es einfacher war und sich bedeutender anfühlte", so die 22-Jährige über Fan-Fiction.

Harry Styles in Bildern

Harry Styles

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(afa/20 Minuten)