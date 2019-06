In vier Ländern Europas wird Netflix "kriminell"

Zwölf Kriminalgeschichten, auf vier europäische Länder verteilt, zwölf Verdächtige, die im Verhörraum von den Ermittlern befragt werden – willkommen beim Katz-und-Maus-Spiel von "Criminal"!

Je drei Episoden der neuen Netflix-Serie spielen in Spanien, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Noch gibt es keine Details zu den einzelnen Fällen, spannend sieht der erste Teaser Trailer der Show aber allemal aus:

Besetzung und Start

Die deutschen Episoden entstanden unter der Regie von Oliver Hirschbiegel ("Das Experiment"). Es spielen Peter Kurth, Christian Berkel, Deniz Arora, Nina Hoss, Eva Meckbach, Sylvester Groth, Florence Kasumba, Christian Kuchenbuch und Jonathan Berlin.

Die international größten Stars gibt es in den britischen Folgen zu sehen: David Tennant ("Good Omens") und Hayley Atwell ("Captain America") werden verhaftet und stellen sich ihren Verhören.

Showrunner für das gesamte Projekt sind George Kay ("Killing Eve", "The Hour") und Jim Field Smith ("Endeavour", "The Wrong Mans"). Alle Folgen wurden im spanischen Produktionszentrum Ciudad de la Tele in Madrid gedreht. "Criminal" ist ab Herbst 2019 auf Netflix verfügbar.





