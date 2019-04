Jamie Oliver lässt wieder die großen Stars ran

Ursprünglich war es ein Nebenprojekt, in dem sich der Star

koch mit seinem besten Freund Jimmy Doherty um die Wette gekocht hat und dabei immer auch einen Gast dabei hatte.

Umfrage Mögen Sie Jamie Oliver's Küche? Mögen? Ich liebe seine Gerichte!

Nein, ist eher nicht meines.

Kann ich nicht beurteilen.

Zum Teil.

Immer bekanntere Gäste

Die Sendung wurde immer größer, die Gäste immer bekannter. Im Juni startet bereits Staffel 7 auf RTL Living und die Gäste – die auch selbstständig Speisen zubereiten müssen – können sich sehen lassen:

u.a. Patrick Stewart ("Star Trek"), Martin Freeman ("The Hobbit") , Jessica Chastain ("The Help") oder auch der "Größte" von allen, Danny DeVito!

(red)