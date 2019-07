Neue Rolle für "Penny": Im Bett mit einer Leiche

Die Urknalltheorie ist nach zwölf Staffeln ausformuliert und archiviert, Publikumsliebling Penny in Serienpension. Langeweile kommt bei Kaley Cuoco in naher Zukunft aber definitiv nicht auf. Die Aktrice erneuerte den Vertrag, den sie 2017 mit Warner Bros. Television geschlossen hatte und wird mit ihrer Firma "Yes, Norman Productions" (benannt nach Kaleys Hund) verschiedene Formate für den Konzern entwickeln.

Zwei davon haben bereits grünes Licht. Die animierte Serie "Harley Quinn" startet im Oktober 2019 auf DC Universe, dem aktuellen Streaming-Service von Warner Bros., das in Kürze in ein größeres Portal eingegliedert werden dürfte. Kaley Cuoco spricht die titelgebende DC-Schurkin (die im Kino derzeit von Margot Robbie verkörpert wird).

Böses Erwachen

Das andere Projekt ist seit 2017 in Planung, geht aber erst jetzt in Produktion. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Chris Bohjalian dreht sich der TV-Thriller "The Flight Attendant" um die Flugbegleiterin Cassandra Bowden (Cuoco), die in einem Hotel in Dubai neben einer Leiche erwacht.

Statt den Vorfall zu melden, fliegt Cassandra zurück in die USA, wo sie vom FBI zu ihren jüngsten Flugreisen befragt wird. Sie versucht, ihre Gedächtnislücken zu flicken und befürchtet bald, selbst die Mörderin zu sein.

Alte Freunde, neue Aufgaben

Kaley Cuoco freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben. "Ich finde es toll, dass Warner Bros. mein Zuhause außerhalb meines Zuhauses ist, und ich könnte mich nicht mehr freuen, diese unglaublich gemeinschaftliche und erfüllende Beziehung fortzuführen. Jetzt werden sie mich nicht mehr los", erklärte die 33-Jährige (via "Deadline") und jubelte auch auf Instagram:

