Traum-Duo Markovics und Kehlmann für Landkrimi

Ein Bestsellerautor als Drehbuchschreiber, ein Theater-/Film- und Regie-Star als Regisseur:

Im Vorarlberg-Landkrimi "Das letzte Problem" machen die beiden gemeinsame Sache. Kehlmann schrieb erstmals das Original-Dehbuch und adaptierte es auch fürs Fernsehen.

Karl Markovics sitzt im Regiestuhl und übernimmt die Hauptrolle.

Leiche im Winterwunderland

In "Das letzte Problem" wird in einem eingeschneiten Ferienhotel eine Leiche gefunden. Sie liegt in einem abgesperrten Zimmer. Die Hoteldirektorin würde den Fall gern vertuschen, doch die Schreckensnachricht verbreitet sich blitzschnell im ganzen Hotel.

Einer der Gäste ist ist ein Kommissar (Karl Markovics) – zumindest behauptet er das glaubhaft –, der mit seinem mitgereisten Assistenten (Stefan Pohl) umfangreiche Ermittlungen aufnimmt.

Kommissar legt sich mit Dorfpolizistin an

Dann geschieht ein zweiter Mord. Zwar scheint sich der Kommissar der Lösung des Falls zu näheren, doch fehlen die Beweise. Dann kommt auf Schneeschuhen die Dorfpolizistin (Maria Fliri) dazu, die mit dem arroganten Städter sofort Probleme bekommt.

Dreh dauert noch bis Mitte Dezember

Gedreht wird noch, falls nichts dazwischen kommt, bis Mitte Dezember in Zürs. Ebenfalls mit im Cast sind Max Moor, Sunnyi Melles, Julia Koch und Laura Bilgeri.

Daniel Kehlmann schrieb mit "Die Vermessung der Welt" einen der erfolgreichsten deutschen Romane seit dem 2. Weltkrieg.

Karl Markovics ist vor allem durch seine Rolle im Oscar-Film "Die Fälscher" und als Regisseur für "Atmen" national und international vielfach ausgezeichnet.

