Halbnackter Fake-Sex: 'Let's Dance' zieht sich aus

Let's Dance stand am Freitag unter dem Motto "Magic Moment". Wobei Magie weniger mit Zauberei und mehr mit dem Wegzaubern von Kleidung zu tun hatte.

Evelyn macht uns die Wendler-Trockensex-Nummer

Nazan Eckes und Ella Endlich tanzten als Haremsdamen an und waren mit zwei strategisch platzierten Stoffstreifen bedeckt. Evelyn Burecky schlang Tanzpartner Evgeny Vinokurov nicht nur die Beine um den Hals. Nein, nachher legte sie sich auf den Boden und ließ sich besteigen. Beim Paartanz streckte sie ihm, in rotes Latex gehüllt, den Po entgegen, er tat so als würde er sich in bester Wendler-Trockensex-Manier an ihr reiben. (Alle beschriebenen Szenen finden Sie oben in der Fotoshow).

Sogar der Professionelle Tanz-Act am Anfang war wohl eher ein Tanz-Akt. Die Tänzer kamen in knackengen roten Hosen und oben ohne, die Tänzerin in einem Oberteil, das einem Spitzen-BH glich.

Wieviel Sex verträgt der RTL-Ballroom? Die Antwort lautet wohl: So viel wie möglich. Wenn sich die Sendung bis zum Finale am 14. Juni noch steigern will, müssen die Tänzer bald ausgepixelt werden.

Barbara Becker draußen, Pocher wieder drin

Wer da etwas zurückhaltender ist, den strafen Jury und Publikum. Diesmal traf es Barbara Becker. Sie musste gehen.

Olli Pocher dürfte dafür wieder in die Sendung, obwohl ihn Jury und Publikum bereits rausgewählt hatten. Weil er außer Konkurrenz das Beim schwang kam er mit Fußball statt sexy Kostüm.

Lustiges Detail am Rande: Trotz all der aufreizenden Nummern und der vielen nackten Haut schlug "Let's Dance" nur ganz knapp die Einschaltquoten von "Der Alte".

16,2 Prozent aller Deutschen schauten den TV-Krimi. Bei Let's Dance schalteten 16,4 Prozent ein.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)