Das jüngste Paar fliegt bei "Let's Dance" raus

Zum dritten Mal in Folge gab es Standing Ovations für Ella Endlich, diesmal für ihren sexy Salsa ("Tu Sonrisa" von Elvis Crespo). Der sonst so strenge Chefjuror Joachim Llambi, der zehn Punkte vergab, kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Das war die authentischste Salsa-Nummer, die ich hier in all den Jahren gesehen habe."

Pocher bringt Jury und Zuschauer zum Lachen

Für eine Überraschung sorgte Moderator und Comedian Oliver Pocher. Sein Charleston ("Bills" von LunchMoney Lewis – 20 Punkte insgesamt) ließ das Studiopublikum ausflippen. Jorge González: "Du hast mich heute positiv überrascht. Heute warst du gut!" Motsi Mabuse: "Ich hatte richtig Spaß… Du bist zurück." Joachim Llambi: "Es war sehr unterhaltsam, synchron und ordentlich."

Außerdem präsentierte u.a. der gehörlose Benjamin Piwko einen Quickstep ("Puttin On The Ritz" von Fred Astaire – 21 Punkte insgesamt). Jorge González gab sein Urteil diesmal auch visuell in der Gebärdensprache ab (der Dolmetscher übersetzte). "Du tanzt supergeil."

Lukas und Katja sind raus

Doch beim Tanzabend der großen Gefühle konnte auch jeder falsche Tanzschritt der Letzte sein. Die wenigsten Punkte gab es für Kerstin Ott und ihre Tanzpartnerin Regina Luca (30).

Nicht gereicht hat es aber am Ende für Lukas Rieger (19) und Tanzpartnerin Katja Kalugina (25). Bereits in der zweiten Show wollte der "Alpharüde-Llambi" mehr Mann vom jüngsten Tänzer sehen.

Nun musste Lukas Rieger mit 16 Jurypunkten für seinen Quickstep ("Pocahontas", von AnnenMayKantereit) den Tanzwettbewerb verlassen. Joachim Llambi: "Es war mehr ein Kampf, als ein Miteinander!" Lukas Rieger: "Ich bin traurig, aber es war eine große Freude, hier dabei zu sein." In der zweiten Show verabschiedete sich bereits Özcan Cosar vom Tanzparkett. Davor war es Jan Hartmann.

Eng wurde es in der dritten Show auch für Barbara Becker und Evelyn Burdecki. Sie mussten am Schluss zittern, schafften es aber noch in die nächste Runde.

