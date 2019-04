"Lucifer": Vierte Staffel startet Anfang Mai

Der Teufel ist wieder da! Ein neuer Teaser-Trailer enthüllt, dass bereits in wenigen Wochen die vierte Staffel von "Lucifer" startet. In den USA läuft sie ab 8. Mai auf Netflix, hierzulande einen Tag später am 9. Mai auf Amazon Prime.

Das erwartet uns in den neuen Folgen

Was uns in der neuen Season erwartet, wird im Teaser-Trailer nicht verraten. Dafür gibt's es eine offizielle Synopsis. Darin heißt es:

"Noch komplett erschüttert davon, dass Chloe (Lauren German) sein wahres Teufelsgesicht gesehen hat, muss sich Lucifer auch schon der nächsten Herausforderung stellen: Eva (Inbar Lavi), die Ursünderin, ist zurück. Will sie sich an ihm dafür rächen, dass er sie vor so vielen Jahren aus dem Garten Eden gelockt hat… oder sind ihre Absichten doch ganz andere?

Die vierte Staffel von "Lucifer" startet hierzulande am 9. Mai auf Amazon Prime.

