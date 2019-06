Neuer Moderator für die MTV Musiv Video Awards

Hierzulande ist Sebastian Maniscalco (45) noch weitgehend unbekannt, in den USA genießt der Komiker aber bereits einen hervorragenden Ruf. Im vergangenen Jahr wurde der Komiker von "Billboard" zum Comedian of the Year gekürt, auf Netflix ist er mit seiner Show "Stay Hungry" vertreten. Im Kino war Maniscalco zuletzt im Oscar-prämierten Drama "Green Book" zu sehen und ergatterte eine Rolle im neuen Martin-Scorsese-Film "The Irishman".

Am 25. Juni gab MTV den Host der diesjährigen Music Video Awards bekannt. Der Moderator selbst verkündete die Neuigkeiten in der "Tonight Show starring Jimmy Fallon":

Die MTV VMAs finden am 26. August 2019 im Prudential Center von Newark, New Jersey statt.

